黑色垃圾袋暗藏尖銳物品 嘉義市環保局清潔隊員遭割傷

嘉義市環保局一名資源回收車隨車人員近日在收運過程中，遭黑色塑膠袋內未妥善包裝的尖銳物品割傷大腿內側，環保局提醒應妥善分類與包裝，特別是尖銳或危險物品應另行處理，避免傷害清潔隊員，未來將增加回收車收運路線和天數，也會朝分日、分類方向規畫。

環保局清潔隊長​方仕男​說，嘉義市目前有11線試行每周4天回收服務，包括周一、周二、周四、周五，但民眾仍集中在周一或周二丟回收，為不讓資源回收車過載，呼籲將資收物分散回收，明年將增加到17線，未來可能朝每周收5天，每天收特定種類回收物方向運行。

環保局也說，民眾最常使用黑色塑膠袋裝回收物，危險物品容易藏在黑色垃圾袋內恐無法辨識，提醒民眾若有玻璃、金屬等尖銳或危險物品，請使用透明回收袋、透明塑膠袋，將危險物品另外打包，交予清潔隊員並主動告知，避免誤觸尖銳物品而受傷。