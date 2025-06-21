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慈濟台南楠西「大愛福利園區」動土 助震災民眾家園重建

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
慈濟台南楠西「大愛福利園區」動土，助震災民眾家園重建。記者周宗禎／攝影
慈濟台南楠西「大愛福利園區」動土，助震災民眾家園重建。記者周宗禎／攝影

慈濟慈善事業基金會為0121楠西地震災害民眾興建「大愛福利園區」，與市府簽訂「安居計畫」，今天舉辦動土祈福典禮，預計明年底完工。市長黃偉哲、慈濟基金會副總執行長林碧玉、慈濟慈善事業基金會執行長顏博文及地方民代、里長參與。

大愛福利園區位於楠西區台3線楠西段路旁，原為水利署經管土地，考量地震災後有安置民眾需求，經各方協調由市府有償撥用方式取得土地。整體規畫70個居住單元，採低樓層集合住宅形式。

慈濟基金會指出，大愛福利宅為RC構造3層建築，總坪數971.63坪，預計70間包含套房52間、雙人房18間，套房含4間無障礙房。考量當地人口結構，一樓規畫鄉親聚會大廳，長輩可與鄰居聊天、有人陪伴，讓需工作的子女安心。

黃偉哲表示，感謝慈濟超高效率，師兄師姐震災第一時間就到災區協助災民，還修繕了270多間災民住宅。為提供災民重建家園時能有地方安身，市府爭取與慈濟慈善事業基金會興辦大愛福利園區，慈濟耗費巨資捐建建築物主體，市府施作景觀綠美化等環境設施。日後結束安置任務，將轉作服務社會福利用。

顏博文表示，這是慈濟近年最大的相關建築，感謝市府、建築師及各單位、各地志工投入共同努力，以災民需求為主，經多方討論，用嚴謹且效率的行政作業讓大愛福利宅能盡速動土，祝福受災鄉親可以有個安心的家入住，早日重建家園。

林碧玉表示，年長者最希望的就是熟悉鄰里環境，尤其這裡許多人務農，他們需要的就是住在農地附近。感恩台南市府也有同樣心念，一起打造安全、符合當地需求環境，讓鄉親能互助、安心居住。

都發局長林榮川指出，透過「大愛福利園區」興辦，更體現台南市政府與慈濟慈善事業基金會積極為0121受災戶重建家園的決心。

南西區公所表示，建築基地旁現有原水利署閒置宿舍整建的臨時住宅34棟，目前有41戶103人居住。大園區完成後哪些災民可以入住必須由市政府規畫。目前楠西區災民詢問56戶有意願入住，但隨著時間拉長可能有變化，市府訂最後決定方式。

慈濟台南楠西「大愛福利園區」動土，助震災民眾家園重建。記者周宗禎／攝影
慈濟台南楠西「大愛福利園區」動土，助震災民眾家園重建。記者周宗禎／攝影
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慈濟台南楠西「大愛福利園區」動土，助震災民眾家園重建。記者周宗禎／攝影
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