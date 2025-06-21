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雲林麥寮電廠六接說明會 地方聚焦安全

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林麥寮發電廠將轉型天然氣發電，麥電昨天在麥寮社教園區舉行興建六接天然氣接收站說明會。記者蔡維斌／攝影
雲林麥寮發電廠將轉型天然氣發電，麥電昨天在麥寮社教園區舉行興建六接天然氣接收站說明會。記者蔡維斌／攝影

雲林六輕麥寮汽電廠投資500多億元轉型天然氣電廠，昨在麥寮鄉社教園區舉辦六接說明會，地方人士聚焦安全和回饋，希望六接管線維護能達到世界安全最高標準。

台塑麥寮汽電廠3組燃煤機組年底將停止運轉，轉型天然氣電廠，電廠昨說明燃氣發電機組、天然氣接收站新建工程及麥寮工業專用港變更事宜，地方民代及麥寮近百名村長、鄉民參與。

麥寮鄉長許忠富等人說，燃煤轉成燃氣是國家能源轉型政策，樂觀其成，但工安及環保為重中之重。吳蕙蘭、許留賓及蔡永富等議員強調，高雄氣爆、台中新光三越氣爆前例讓人憂心，「安全為首要，須以世界最嚴格標準做好」。

台塑麥寮管理處副總蔡建樑回應，麥電燃氣機組及天然氣接收站2023年通過環評，上月與台塑完成購電合約，國家對天然氣儲槽安全有嚴格要求，定會確保工安。

麥寮 雲林 氣爆 新光三越氣爆 天然氣 六輕

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