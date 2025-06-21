台南市南科周邊公車少 市府年底導入小黃公車

南科持續擴張，台南市善化、安定地區人口激增，交通需求暴增，副議長林志展昨天質詢，指通勤與通學族群仰賴公車接駁，但班次不足、候車時間過長。市府交通局說，將針對高需求地段加開班次，邊緣聚落年底前則導入小黃公車。

林志展說，善化與安定通勤、通學、就醫等交通需求大幅成長，公車班次卻不足，尖峰時段常滿載或等車超過30分鐘以上，非尖峰時段班距過長，甚至達1小時。且公車時刻與台鐵南科接駁車等大眾運輸無法銜接，安定地區的港口、蘇林、海寮等里幾乎成為交通孤島。

他表示，里長與民眾屢陳情，公車無法滿足就業、就學、就醫等基本移動需求，居民被迫改用私人交通工具，違背推動公共運輸政策初衷。建議人口密集、通勤需求高的路段，應增班、線、尖峰時段增密度；並調整公車時刻與台鐵、南科接駁車銜接，提高轉乘效率；安定邊緣區則設置接駁路線或巡迴公車服務；同時公開各路線乘載數據，提高政策透明度；提升動態公車到站預測系統，降低候車不確定感。

針對安定區公共運輸，交通局公運處表示，除滾動檢討公車路線，也會針對新學校等需求協調客運公司在上、放學時段加開班次，下學期開學前務必實施。至於周邊聚落則規畫較具彈性的小黃公車，目前正研議路線，預定年底前上路。