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跨雙黃線！阿里山線公車違規超車險釀禍 嘉縣府出手了

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣台灣好行公車在阿里山公路違規跨越雙黃線超車險釀禍，縣府公車處將處分公車司機，扣減相關工作獎金。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣台灣好行公車在阿里山公路違規跨越雙黃線超車險釀禍，縣府公車處將處分公車司機，扣減相關工作獎金。記者黃于凡／翻攝

嘉義公車處所營運「台灣好行阿里山線」公車昨天在台18線違規跨越雙黃線超車，對向小黃險被公車撞上，幸好兩輛車緊急煞停在車道上，才避免憾事發生，警方將逕行舉發，另縣府公車處也將處分公車司機，扣減相關工作獎金，對危險駕駛行為絕不寬貸。

公車處表示，司機行為已危及車上乘客與其他用路人安全，對因此造成的不安與風險深感歉意。除將對涉事駕駛加強安全教育及再訓練外，亦會將此案例納入內部教育訓練教材，作為警惕，從制度面強化駕駛行為管理，杜絕類似事件重演。

公車處處長楊志雄表示，公車司機在路上不當超車，將嚴懲不貸、強化安全教育，並依勞工工作規則嚴懲處分，扣減司機相關獎金，絕不寬貸。虛心接受社會各界的批評與建議，絕不推諉責任，並會持續檢討改進，將相關意見納入未來營運與安全管理。

警方表示，公車在阿里山公路雙黃線路段違規超車，對向駕駛緊急向右閃避，與公車一起煞停在車道上，才避免憾事發生，公車司機違反道路交通管理處罰條例第47條1項2款，將製單逕行舉發，台18線沿線彎延曲折，呼籲山區道路切勿跨越雙黃線逆向行駛。

阿里山 車道 嘉義 公車

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