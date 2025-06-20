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雲林農園景點廣設馨生人據點 法務部長鄭銘謙廣推柔性司法

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
法務部長鄭銘謙（左四）受邀為犯罪被害人保護協會雲林分會，在崙背千巧谷牧園舉行馨生據點開幕式，提供馨生人一個重新走出新人生的場域和服務。記者蔡維斌／攝影
法務部長鄭銘謙（左四）受邀為犯罪被害人保護協會雲林分會，在崙背千巧谷牧園舉行馨生據點開幕式，提供馨生人一個重新走出新人生的場域和服務。記者蔡維斌／攝影

犯罪被害人保護協會雲林分會今天在崙背鄉千巧谷牧場舉辦「春光巧語馨靈港灣」馨生保護服務據點啟用儀式，邀請法務部長鄭銘謙主持開幕，將結合在地民間資源，共同打造溫馨療癒的支持空間。犯保分會說，除千巧谷牧場，也在北港春生活博物館及水林鄉「阿甘薯叔」設點，透過在地農業友善耕作體驗，讓馨生人重建信心與生活動能。

今天由法務部長鄭銘謙、辦公室主任陳玉萍、保護司長洪信旭、高檢署主任檢察官侯千姬、犯罪被害人保護協會組長楊千慧、台南高分檢檢察長黃玉垣、雲林地檢署檢察長黃智勇及犯罪被害人保護協會組長楊千慧、犯保雲林分會主委許倍豐共同主持開幕式。

許倍豐指出，雲林分會持續建置馨生保護服務據點，期盼透過友善空間的營造，為犯罪被害人家屬提供身心修復與情感支持，去年率先在虎尾澄霖沉香森林館設立第1個據點，以沉香園區的靜謐與植物療癒環境，宏收實效。

因此，今年第一站選擇千巧谷牛樂園牧場，期待透過園區的乳牛飼養、生態池與復古烘焙坊，提供馨生人在自然與歡樂，放鬆身心；第二站將設於北港鎮「北港春生活博物館」，以該館具有濃厚文化底蘊與70年歷史木構建築，透過藝文展示與沉澱空間，讓馨生人重新整理內在情緒；第三站設於水林鄉「阿甘薯叔」，透過在地農業與友善耕作體驗，讓馨生人於實作與自然中重建信心與生活動能。

許倍豐說，犯保協會的協助雖是短程陪伴，卻是最脆弱的時刻伸出援手。感謝各界公私單位齊力合作，未來將持續擴大服務網絡，陪伴馨生人走過困頓，邁向新人生旅程。

隨後一行人參觀園區，鄭銘謙指出，法務部積極推動溫暖勇敢的柔性司法，提供馨生朋友一個心情交流，恢復身心的場所，協助他們早日走出生命的旅途，找到新的人生樂趣，感謝地方的支持，讓雲林一口氣設了那麼多據點，不僅可協助馨生人，也讓台灣更美好。

雲林 鄭銘謙 被害人

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