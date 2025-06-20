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向八大工藝師致敬 嘉義建城321年「大工藝嘉」重磅開展

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市文化局策劃「大工藝嘉─嘉義市工藝展」，上午在市立博物館開展。圖／嘉市府提供
嘉義市文化局策劃「大工藝嘉─嘉義市工藝展」，上午在市立博物館開展。圖／嘉市府提供

嘉義市迎來建城321年，文化局策劃「大工藝嘉─嘉義市工藝展」，上午在市立博物館盛大開展。市長黃敏惠出席開幕儀式，頒發首屆「嘉藝獎」給8位登錄為無形文化資產傳統工藝類保存者的工藝師。

首屆「嘉藝獎」，表揚8位2013年至2023年登錄嘉市無形文化資產傳統工藝類保存者的工藝師，肯定他們對技藝保存與創新傳承貢獻。得獎者：交趾陶大師呂勝南、高枝明，毫芒雕刻師蕭武龍，粧佛藝師張瑞益，藤編師程精鈞，木雕師李宗霖，以及鑿花藝師蔡共新、陳佐民，總統府資政張博雅、九華山地藏庵董事長兼國策顧問黃俊森，以及多位議員等來賓觀禮。

展場特別展出呂勝南封刀之作，九華山地藏庵昭忠祠「藝術陶壁」筆稿，象徵工藝生命周期凝鍊。甫於上月辭世的蔡共新，家屬到場代表領獎，場面溫馨動人。

展覽橫跨交趾陶、木雕、剪黏、石雕、藤編、粧佛與毫芒雕刻等類別，展現嘉義作為工藝重鎮文化厚度與創新潛力。展覽響應台灣工藝中心主辦的「台灣工藝季」全國串聯行動，文化局率隊北上參加，推廣在地傳統工藝。

黃敏惠說，嘉義今年建城321年，深厚歷史底蘊孕育豐富文化與工藝藝術。傳統技藝不只是技術延續，更是生活記憶、信仰情感與城市文化的部分。嘉義是「木都、交趾陶故鄉」，孕育許多知名工藝藝術家邀請全國民眾把握機會前來市立博物館，看盡在地工藝大師精彩作品，感受嘉義文化魅力與工藝實力。

「大工藝嘉」展覽結合實體展品、工藝手稿、紀錄影像與創作實驗，展期即日起至11月16日止，在嘉市立博物館展出，展覽以「傳統與創新、跨域與整合」為策展核心，展區規畫「匠人之境」、「工藝陪跑者」、「當代交融」3大主題，展期每天上午9時至下午5時（周一休館），入館費用：全票50元、團體票35元、優待票25元（嘉市民免費），詳情見嘉博館網站、嘉博館臉書專頁。

嘉義市文化局策劃「大工藝嘉─嘉義市工藝展」，上午在市立博物館開展。圖／嘉市府提供
嘉義市文化局策劃「大工藝嘉─嘉義市工藝展」，上午在市立博物館開展。圖／嘉市府提供
嘉義市文化局策劃「大工藝嘉─嘉義市工藝展」，上午在市立博物館開展。圖／嘉市府提供
嘉義市文化局策劃「大工藝嘉─嘉義市工藝展」，上午在市立博物館開展。圖／嘉市府提供
嘉義市文化局策劃「大工藝嘉─嘉義市工藝展」，上午在市立博物館開展。市長敏惠出席開幕儀式，頒發首屆「嘉藝獎」給8位登錄為無形文化資產傳統工藝類保存者的工藝師。圖／嘉市府提供
嘉義市文化局策劃「大工藝嘉─嘉義市工藝展」，上午在市立博物館開展。市長敏惠出席開幕儀式，頒發首屆「嘉藝獎」給8位登錄為無形文化資產傳統工藝類保存者的工藝師。圖／嘉市府提供
嘉義市文化局策劃「大工藝嘉─嘉義市工藝展」，上午在市立博物館開展。市長敏惠出席開幕儀式，頒發首屆「嘉藝獎」給8位登錄為無形文化資產傳統工藝類保存者的工藝師。圖／嘉市府提供
嘉義市文化局策劃「大工藝嘉─嘉義市工藝展」，上午在市立博物館開展。市長敏惠出席開幕儀式，頒發首屆「嘉藝獎」給8位登錄為無形文化資產傳統工藝類保存者的工藝師。圖／嘉市府提供
嘉義市文化局策劃「大工藝嘉─嘉義市工藝展」，上午在市立博物館開展。市長敏惠出席開幕儀式，頒發首屆「嘉藝獎」給8位登錄為無形文化資產傳統工藝類保存者的工藝師。圖／嘉市府提供
嘉義市文化局策劃「大工藝嘉─嘉義市工藝展」，上午在市立博物館開展。市長敏惠出席開幕儀式，頒發首屆「嘉藝獎」給8位登錄為無形文化資產傳統工藝類保存者的工藝師。圖／嘉市府提供
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嘉義市文化局策劃「大工藝嘉─嘉義市工藝展」，上午在市立博物館開展。市長敏惠出席開幕儀式，頒發首屆「嘉藝獎」給8位登錄為無形文化資產傳統工藝類保存者的工藝師。圖／嘉市府提供
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嘉義市文化局策劃「大工藝嘉─嘉義市工藝展」，上午在市立博物館開展。圖／嘉市府提供
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