台南光電產業廉政座談 檢察長：嚴辦妨害綠能產業犯罪

為推動能源轉型，提升國際競爭力，台南近年積極推動綠電，但也因個別廠商不實偽造、個人不法行為等疑慮，為強化光電產業廉政治理、回應外界對綠電推動過程的疑慮，台南市政府昨舉辦光電產業廉政座談會，超過70名業者與會，並由台南地檢署檢察官許華偉說明法治觀念，協助業者釐清法律界線。市長黃偉哲與台南地檢署檢察長鍾和憲皆親自出席。

黃偉哲表示，發展光電是國家重要能源政策，綠能是台南吸引國際大廠進駐、提升國際競爭力的關鍵因素，不該因個別案件汙名化綠能！市府結合地檢署，絕對謹守廉潔、遵循法治，積極輔導合法業者，嚴格查察不法行為，不容許破壞環境、為獲取利益刻意阻擋、底下偷埋建築廢棄物等，阻絕任何弊端。

針對光電廉能議題，黃偉哲指出，台南是全國最積極查核養殖事實的縣市，市府已組成跨局處聯合稽查小組，並與地檢署合作，加強查緝非法傾倒等違規行為，對破壞環境的業者從嚴處分，全力維護公共利益。

黃偉哲強調，漁電共生「養殖為本、綠電加值」，不能「只見電、不見漁」，對於不符規定者，提供輔導協助改善；對於未能改善者，則依法撤照。已撤銷多張執照，展現零容忍態度。

鍾和憲表示，檢察機關將持續與市府合作，對於妨害綠能產業犯罪之案件，絕對積極嚴查速辦，淨化綠能產業投資環境，也絕對支持合法、誠信經營的綠能業者在台南永續發展，促進地方經濟。相信有誠信企業配合行政機關依法行政，再加上檢察機關的堅定執法，定能防止不法弊端發生，共同守護台南綠能產業的健全發展。

農業局長李芳林則指出，農業部已要求漁電共生新案申請者應明訂產銷履歷期程，並設置監控設備，定期上傳養殖紀錄。會議中業者踴躍提問，包括申請程序、升壓站設置、饋線容量與外力干擾等，市府與地檢署逐一回應，以加強溝通、提升透明度。

市府政風處表示，光電申請進度資訊已建置於市府網站供業者與民眾查詢，強調資訊公開與便民服務。未來也將持續透過政策宣導、制度監督與稽查機制，打造廉潔、永續、穩健的綠能發展環境。