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建築如風掀起的「織布」 台南扎哈木原民創意中心明年初啟用

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市原住民創意中心建築外觀以織布機為意向，猶如被風輕輕掀起的織布，在廣場的笙歌中，伴著群眾舞動。圖／台南市政府提供
台南市原住民創意中心建築外觀以織布機為意向，猶如被風輕輕掀起的織布，在廣場的笙歌中，伴著群眾舞動。圖／台南市政府提供

南市原住民創意中心（原扎哈木會館）新建工程將於6月底完成複驗後進行裝修，市議員施余興望上午在市政總質詢關切開館營運時間，原住民委員會主委白惠蘭說，將在明年1月1日開館，有關扎哈木市集部分，屆時所有原住民族攤商將集中進駐。

新建原住民創意中心的建築外觀設計理念以織布機-原住民工藝意象之展現，猶如被風輕輕掀起的織布，在廣場的笙歌中，伴著群眾舞動，未來將以「Tabe 札哈木樂原」命名，除體現西拉雅族與鄒族的淵源，更彰顯土地歷史及多元族群文化的美麗。

市長黃偉哲表示，新建原住民創意中心位於安億橋旁邊，開發的目的就是希望協助台南的原住民族，進行文化的推廣與傳承，並闢建文創產業的公共通路。

台南市原住民創意中心新建工程興建經費為1億3千多萬元，由中央補助8千多萬元，市配合款為5千7百多萬元，興建3層樓，一樓以遊客服務與美食商品為主，二樓以文創商品為主，三樓為札哈木原住民會館，展覽內容將以原住民音樂、舞蹈或表演等文化議題研究為主，並運用1樓戶外圓形廣場進行展演。

施余興望今天上午在議會質詢時，也要求市府能建置原住民族經濟事業平台，提供原住民族經濟事業所營銷產品與服務，並協助行銷，且能在市府及所屬各機關及學校小額採購，應保留10％以上採購件數，優先採購原住民族事業所提之產品或勞務。市長黃偉哲說，會努力行銷原住民族產品，至於採購額度還需再思考一下。

施余興望同時要求市府經發局辦理「台南好禮 禮好台南」，市府應帶頭協助行銷原住民族產品，經發局長張媛婷說，該項活動有特別輔導原住民族加入。

台南市原住民創意中心建築外觀以織布機為意向，猶如被風輕輕掀起的織布，在廣場的笙歌中，伴著群眾舞動。圖／台南市政府提供
台南市原住民創意中心建築外觀以織布機為意向，猶如被風輕輕掀起的織布，在廣場的笙歌中，伴著群眾舞動。圖／台南市政府提供

台南 原住民族

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