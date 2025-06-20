麥電召開轉型天然氣「6接」說明會 地方強調安全第一

投資高達500多億元的雲林縣六輕麥寮汽電廠轉型天然氣電廠計畫，今天由麥電公司在麥寮鄉社教園區召開興建第6液化天然氣接收站即所謂的「6接」說明會，說明從燃煤轉型為天然氣所帶來對環保的正面效應。地方並無太多反對聲音，但希望「6接」管線維護能達到世界安全最高標準才是地方所期待。

台塑麥寮汽電廠的3組燃煤機組，將在今年底停止運轉，全面轉型為天然氣，今天召開說明會，說明燃氣發電機組、天然氣接收站新建工程及麥寮工業專用港變更等事宜，麥寮鄉長許忠富、台西鄉長李文來、麥寮鄉代主席韓青山與多位縣議員、鄉代及台西、麥寮近百名村長和鄉民到場關切並表達意見。

麥電指出，燃煤轉型燃氣將投資500多億元，規畫在六輕工業區南側的擴建預定地，設置燃氣複循環發電機組37公頃，並新設2部各120+10%萬瓩的燃氣發電機組、液化天然氣接收站，興建4座16萬至18萬公秉儲槽及氣化設施及南碼頭開發區約45公頃，含可容納液化天然氣容量26萬立方米等級船舶的LNG卸收碼頭，預計工期為取得施工許可後5年。

許忠富等人表示，燃煤轉成燃氣是未來趨勢，也是國家能源及產業轉型政策，地方樂觀其成，但工安及未來的環保問題實為重中之重。議員吳蕙蘭、許留賓及蔡永富等人指出，地方支持台塑轉型，但高雄氣爆、台中新光三越氣爆歷歷在前，實讓人憂心，安全為首要，百密絕不能有一疏，須以世界最嚴格的標準做好。

麥寮鄉代吳明宜也以去年馬來西亞發生天然氣輸送管線爆炸意外事件，強調麥電接收站在六輕工業區的南端，發電廠則在北端，如此長的距離，管線安全該如何確保安全，是眾所關切，另麥電發電量占全台比率還算高，但麥寮卻常發生跳電，希望能落實做好麥寮的電網。