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斗六市7月1日恢復路停收費 今公告停車路段及繳費事宜

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
斗六市7月1日起恢復路邊停車收費，今天市長林聖爵今天召開恢復收費說明會。記者蔡維斌／翻攝
斗六市7月1日起恢復路邊停車收費，今天市長林聖爵今天召開恢復收費說明會。記者蔡維斌／翻攝

雲林斗六市去年實施的路邊停車收費，因廠商片面違約，致收費中斷，斗六市公所與新廠商訂約，並完成四大超商繳費系統，今天召開說明會，公告收費路段和繳費事項，預定今年7月1日重新上路，提供市民安全方便的停車環境。

為改善市區停車亂象，斗六市公所去年實施路邊收費停車，不料於今年1月1日廠商片面終止履約，致收費停車告中斷，市公所立即啟動因應措施，並於今年2月4日完成重新招標，委由「俥亭停車公司」從今年7月1日起恢復營運收費，並繼續提供停車服務與管理。

市長林聖爵今天召開恢復收費說明會，並對這段期間造成市民停車困擾及交通秩序混亂、與影響月繳用戶等回題，表達歉意。

公所說，恢復營運收費範圍，除原有公明路、公園路、府文路、民生南路、大學路一段、大學路三段、明德北路一段、明德北路二段、明德北路三段、鎮南路、六合街、文化路、市立運動場周邊、籽公園運動場周邊及莊敬路」等路段以外。將再新增「雲林路二段、雲林路一段、西平路、城頂街、民生南路(鎮西國小旁)、雲林路二段、內環路、內環陸橋下、大同路及永昌西街」等路段，共有24個路段，1497個停車格。

各路段以人工開單計費，收費時間，每日上午8時至晚上8時(民生南路至晚上10時)，1小時20元，30分鐘計費一次，未滿30分鐘，以30分鐘計算，移動車輛將重新計費。

過去繳費不便也已改善，民眾可持單至7-11、全家、萊爾富、OK便利等4大超商臨櫃繳費，也可至停車服務處及10處停車場繳費機繳費，自營運日起6個月內可使用行動支付掃描QR Code線上繳費「信用卡、LINE Pay、悠遊付」享8折優惠，另手機可下載Pi拍錢包等行動支付App繳費，繳費期限30天，逾期不受理。

月繳用戶即日起可上斗六市公所網站辦理月繳或自行下載表格填寫，或至斗六市文化路6號停3停車場管理室辦理月繳事宜，原月繳戶可依原公告「大學路一段、大學路三段、明德北路一段、明德北路二段及明德北路三段」等5個路段續約。

市公所表示，未來將持續盤點規畫新增路段，提供市民安全方便的停車環境。相關停車問題可洽詢服務專線:05-5362425 。

斗六市7月1日起恢復路邊停車收費，今天市長林聖爵今天召開恢復收費說明會，並實地勘驗收費情況。記者蔡維斌／翻攝
斗六市7月1日起恢復路邊停車收費，今天市長林聖爵今天召開恢復收費說明會，並實地勘驗收費情況。記者蔡維斌／翻攝
斗六市7月1日起恢復路邊停車收費，今天市長林聖爵今天召開恢復收費說明會，並公告停車收費路段與繳費事宜。記者蔡維斌／翻攝
斗六市7月1日起恢復路邊停車收費，今天市長林聖爵今天召開恢復收費說明會，並公告停車收費路段與繳費事宜。記者蔡維斌／翻攝
斗六市7月1日起恢復路邊停車收費，今天市長林聖爵今天召開恢復收費說明會，並實地勘驗收費情況。記者蔡維斌／翻攝
斗六市7月1日起恢復路邊停車收費，今天市長林聖爵今天召開恢復收費說明會，並實地勘驗收費情況。記者蔡維斌／翻攝

雲林 斗六 下載

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