南市議員發起「舊鞋救命」 4天募集逾300雙鞋送將非洲

台南市議員曾培雅發起「舊鞋救命」，18日至21日號召市民捐出可再利用的鞋款，無論是二手或全新鞋子，都將送往非洲，讓當地孩子們能夠告別赤腳行走的困境，走得更安全、更有尊嚴，至今天已募集超過300雙鞋款，展現市民滿滿的愛心與行動力。

曾培雅服務處執行長歐政豪表示，為確保物資能順利出海，活動現場聚集超過20位「曾培雅愛心義工協會」志工與「台南華一扶輪社」志工共同整理鞋子，細心拆除鞋盒、捆綁左右腳鞋款，確保每一雙鞋都能完好送達。

另暑假「中餐助童計畫」，由曾培雅發起至今已邁入第13年，每年暑期穩定提供中餐給台南市內超過300位國中小學童，協助他們在假期中依然獲得足夠的營養照顧，此計畫至今已發出超過22萬份便當，溫暖無數孩子的心與胃。

7月也將號召志工攜帶愛心物資前往後壁區「蓮心園啟智中心」，關懷在地成年智青。協會預計捐出70箱成人紙尿布，並為每位智青提供一雙全新牛頭牌運動鞋，象徵「新鞋新希望」，將愛心送進偏鄉。