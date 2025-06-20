南科周邊公車不足成交通孤島 市府：年底啟動小黃公車

因應南科持續擴張，台南市善化、安定地區人口激增，交通需求隨之暴增，台南市副議長林志展今天上午在市議會質詢指出，當地通勤與通學族群仰賴公車接駁，卻面臨班次不足、候車時間過長等問題，呼籲市府加速改善。市府交通局表示，將針對高需求地段加開班次，邊緣聚落則規劃年底前導入小黃公車彈性服務。

林志展指出，針對善化與安定因南科發展人口快速增加，通勤、通學、就醫等交通需求大幅成長公車班次不足，尖峰時段常滿載或等車超過30分鐘以上，非尖峰時段班距過長，甚至達60分鐘以上，使用不便；公車時刻與台鐵南科接駁車等大眾運輸無法有效銜接，安定多數地區如港口、蘇林、海寮等幾乎成為交通孤島。

林志展說， 里長與民眾陳情公車班次調度問題嚴重影響生活，公車無法滿足上下班、上下課、就醫等基本移動需求，居民被迫改用私人交通工具，違背推動公共運輸政策初衷

林志展提出5大建議，包括增班增線：針對人口密集、通勤需求高的路段，增加班次與尖峰時段密度；優化時刻表：調整公車時刻與台鐵、南科接駁車銜接，提高轉乘效率；交通弱勢照顧：針對安定邊緣地區設置偏鄉接駁路線或巡迴公車服務；資料公開與數據調度：建議交通局公開各路線乘載數據，提升政策透明度；智慧資訊整合：提升動態公車到站預測系統，降低候車不確定感

針對安定地區公共運輸，交通局公運處除了持續就既有公車路線滾動檢討外，也提出優化：針對新學校等需求明確集中的地點，已協調客運公司於上放學時段加開班次，且要求在下學期開學之前實施。而針對需求較分散的周邊聚落，則規畫以較具彈性的小黃公車服務，目前正在研議路線，預定年底前上路。