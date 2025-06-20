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炎炎夏日血荒提前出現 嘉義市議會舉辦愛心捐血周送全聯禮券

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市議長陳姿妏、副議長張榮藏及多位議員上午召開捐血周記者會，宣布今天起到26日，在博愛路嘉義捐血站，以及垂楊路捐血室共2處，同步舉行，號召民眾踴躍挽袖捐血。記者魯永明／攝影
嘉市議長陳姿妏、副議長張榮藏及多位議員上午召開捐血周記者會，宣布今天起到26日，在博愛路嘉義捐血站，以及垂楊路捐血室共2處，同步舉行，號召民眾踴躍挽袖捐血。記者魯永明／攝影

明天夏至，暑假將近，少子、高齡化，捐血大宗族群學生、軍人減少，捐血中心統計，南部地區血荒提前出現，以O、B型血較缺，嘉市議長陳姿妏、副議長張榮藏及多位議員上午召開愛心捐血周記者會，宣布今天起到26日，在博愛路嘉義捐血站，以及垂楊路捐血室共2處，同步舉行，號召民眾踴躍挽袖捐血，預計達成2500袋捐血量目標。

陳姿妏說，為感謝熱心捐血民眾善舉，議會準備貼心回饋。凡捐血250西西1袋者，可獲得200元全聯禮券與衛生紙1串，捐血500西西2袋者，可獲得400元禮券、衛生紙1串及洗碗精1瓶。

陳姿妏說，根據捐血中心統計，台灣每年醫療所需血液超過百萬袋，隨著人口高齡化與少子化問題日益嚴重，血液儲備面臨嚴峻挑戰，捐血無法被科技取代，是現代醫療體系不可或缺的一環。

透過民眾的愛心捐血，不僅能即時挽救生命，更可促進社會良善循環，提升社會整體健康，市議會舉辦捐血周活動，鼓勵民眾實踐公益精神，希望讓捐血成為日常行動力量，每滴血液，都是生命的延續；每次挽袖，都是守護社會的承諾。

議員王浩說，上任至今議會年年舉辦捐血公益活動，他連續3年都有捐血，榮幸有這樣機會推廣，鼓勵市民們響應捐血活動，他是O型血，可以捐給民眾，會後馬上到垂楊捐血站捐血。

嘉市議長陳姿妏、副議長張榮藏及多位議員上午召開捐血周記者會，宣布今天起到26日，在博愛路嘉義捐血站，以及垂楊路捐血室共2處，同步舉行，號召民眾踴躍挽袖捐血。記者魯永明／攝影
嘉市議長陳姿妏、副議長張榮藏及多位議員上午召開捐血周記者會，宣布今天起到26日，在博愛路嘉義捐血站，以及垂楊路捐血室共2處，同步舉行，號召民眾踴躍挽袖捐血。記者魯永明／攝影

衛生紙 捐血中心 公益活動

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