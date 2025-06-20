兩座桶更寮高塔滑梯超吸睛 南市北區再增華德特色公園

台南市政府推動「一區一特色公園」再添一處，以鄭仔寮魚塭與養蚵文化為主題的北區「華德公園特色遊戲場」，市長黃偉哲今天視察後啟用，逐一檢查遊具與遮陽設施，強調將持續強化設施安全與舒適性，營造安心的親子遊憩空間。

黃偉哲表示，華德公園是北區今年啟用的第二座特色遊戲場，感謝中央補助及地方團隊合力推動，讓傳統公園升級為具有文化意象的主題遊戲場。他指出，針對早期設施遮陽與安全設施不足問題，市府持續優化，盼全齡市民無論晴雨皆能安心使用。

為提升夜間使用安全，市府也規畫視經費強化照明與監視系統，讓家長可於下班後安心帶孩童前往，發揮公園作為社區交流與親子互動場域的多元功能。

華德公園特色遊戲場總經費500萬元，內政部營建署補助350萬元，市府自籌150萬元打造，設計融合在地鄭仔寮漁村意象，包括象徵探更漁寮（又稱桶仔間，昔日漁民築來守夜用）的兩座高塔滑梯、模擬漁網的立體攀爬網，以及細礫石鋪面營造水波粼粼的視覺感受，加上四周圍以草皮土堤環繞，重現魚塭地景意象，打造兼具在地文化與挑戰性的主題遊戲空間。

北區區公所表示，去年成功爭取國土署補助10座遊戲場改善工程，總額達5000萬元，預計上半年陸續完工。隨著特色遊戲場陸續啟用，北區將成為全市特色公園密度最高的行政區，歡迎親子共遊。