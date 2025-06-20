家扶孩子AI不能輸在起點 生命啟蒙基金會送新型電腦

進入暑假打工旺季，尤其家庭弱勢孩子打工機率高，生命啟蒙教育基金會與雲林家扶中心，除為孩子進行暑假生活調查，並送給偏鄉14代新型電腦與助學金，鼓勵學生利用暑假學習AI科技，充實競爭力。

生命啟蒙教育基金會與雲林家扶合作，針對受扶學生暑假的生活安排、打工類型、打工原因、打工時薪進行研討，並告誡學子打工陷阱多，不能急要多與家人、師長、朋友商討，不合理費用拒線、不合理產品拒買且不簽署文件契約。

在AI發展的時代，基金會董事長黃振輝與創辦人呂秀金認為，教育才是翻轉生命的根本，唯有讓孩子用好工具、接觸最新科技，才能不被時代拋下。呂秀金表示，家扶學子打工原因高達60.6％是為賺生活費與分擔家計，20.3％為增加工作經驗，12.3％則為儲蓄，這也顯示弱勢學子提早投入職場的原因。

黃振輝也說，打工項目以餐飲業、夜市攤販、工廠作業員，時薪介於176～180元占約63.8％，181～190占15.2％，191～200元則只有11.1％，甚至也有200～300元只8.6％，相對時薪高，兼負責任也高，高壓高危險，所以還是要以課業為重，打工追求高時薪未必好。

基金會邀請緯傑設計公司總監王琮聖贈送8台14代最新型電腦，鼓勵家扶學子善用電腦打開AI大門，提升AI學習數位能力。未來競爭不只是體力，要能擁有思考與科技的雙重力量。

8位學子欣喜受贈最新型電腦，吳姓學生說，會利用電腦學習教具製作、簡報設計、專案報告撰寫等。陪伴單親媽媽在菜市場賣水果的許姓學生則說，今年考上國立大學運籌管理系希望藉由AI科技提升物流管理效能與效率。