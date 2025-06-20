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古諸羅八景「橡苑聽鶯」蛻變埤子頭植物園 疏於管理美景蒙塵挨批

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
林業試驗所嘉義研究中心管理埤子頭植物園，因疏於維護整理，遊客發現園區水生植物區、苗木室荒廢「養蚊子」，草皮長滿雜草，美景蒙塵。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心管理埤子頭植物園，因疏於維護整理，遊客發現園區水生植物區、苗木室荒廢「養蚊子」，草皮長滿雜草，美景蒙塵。記者魯永明／攝影

嘉義市古諸羅八景「橡苑聽鶯」，2005年蛻變都市林生態園區，由農業部林業試驗所嘉義研究中心管理埤子頭植物園，對外開放，至今20年，因疏於維護整理，遊客發現園區水生植物區、苗木室荒廢「養蚊子」，草皮長滿雜草，美景蒙塵；嘉義研究中心說，持續整理中，將配合鐵路高架工程規畫。

位於博愛路橋下的埤子頭植物園，因疏於管理、設施老舊、步道雜草叢生被遊客批評「形同廢園」，不僅難以發揮教育及休憩功能，更有損市容。遊客說，園區草皮步道雜草叢生，蚊蟲孳生，孩子來這裡玩耍不安全；附近居民表示，以前這裡常有學校帶學生來戶外教學，現在很少師生來，真的很可惜。

林試所官網介紹：埤子頭植物園位於嘉市西區，面積約4.6公頃，前身為西元1908年設立的橡膠樹繁殖試驗苗圃，曾為嘉市八景之一「橡苑聽鶯」。隨經營目標變遷，作為造林樹種與綠美化苗木培育場所。

2001年起配合政府倡導綠色矽島科技台灣整體規畫，以優質環境、資源永續發展經營方向。經林業試驗所國家植物園整建與經營計畫，建立成為國家級植物園網路系統之一，經整建規畫、工程施作與植栽作業，2005年4月22日對外開放啟用。

園區經營管理區分草皮植物區、綠化資源區、竹類植物區、都市複層林景觀區、灌木植物區、蔓藤植物區、香花植物區與苗圃區等，發展成南部熱帶都會型植物園區為目標，兼具學術研究、資源保育、環境教育與休閒遊憩等多功能。園區地勢平坦，目前都是無障礙空間。

針對遊客批園區疏於管理，美景蒙塵，嘉義研究中心副研究員兼主任廖敏君說，園區持續整理中，園區前鐵路高架施工中，未來植物園將是重要節點，將配合鐵路高架規畫更完善。

林業試驗所嘉義研究中心管理埤子頭植物園，因疏於維護整理，遊客發現園區水生植物區、苗木室荒廢「養蚊子」，草皮長滿雜草，美景蒙塵。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心管理埤子頭植物園，因疏於維護整理，遊客發現園區水生植物區、苗木室荒廢「養蚊子」，草皮長滿雜草，美景蒙塵。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心管理埤子頭植物園，因疏於維護整理，遊客發現園區水生植物區、苗木室荒廢「養蚊子」，草皮長滿雜草，美景蒙塵。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心管理埤子頭植物園，因疏於維護整理，遊客發現園區水生植物區、苗木室荒廢「養蚊子」，草皮長滿雜草，美景蒙塵。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心管理埤子頭植物園，因疏於維護整理，遊客發現園區水生植物區、苗木室荒廢「養蚊子」，草皮長滿雜草，美景蒙塵。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心管理埤子頭植物園，因疏於維護整理，遊客發現園區水生植物區、苗木室荒廢「養蚊子」，草皮長滿雜草，美景蒙塵。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心管理埤子頭植物園，因疏於維護整理，遊客發現園區水生植物區、苗木室荒廢「養蚊子」，草皮長滿雜草，美景蒙塵。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心管理埤子頭植物園，因疏於維護整理，遊客發現園區水生植物區、苗木室荒廢「養蚊子」，草皮長滿雜草，美景蒙塵。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心管理埤子頭植物園，因疏於維護整理，遊客發現園區水生植物區、苗木室荒廢「養蚊子」，草皮長滿雜草，美景蒙塵。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心管理埤子頭植物園，因疏於維護整理，遊客發現園區水生植物區、苗木室荒廢「養蚊子」，草皮長滿雜草，美景蒙塵。記者魯永明／攝影

農業部 綠美化 嘉義

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