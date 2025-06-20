捐血送整隻烤雞！助緩解夏季血荒 救國團歸仁團委會出招

救國團台南歸仁區團委會公告：明天21日在歸仁區公所前舉辦公益捐血活動，特別的是這次推出「捐血送整隻烤雞」，昨一公告就吸引大批民眾躍躍欲試。歸仁團委會每年辦數十場捐血活動，為了維持吸引力，常有較少見的禮品鼓勵民眾參與。

歸仁團委會表示，這次是為緩解夏季血荒，推出限量加碼好禮：凡捐血500cc即贈整隻烤雞，捐250cc也可獲得好禮，鼓勵更多民眾踴躍參與捐血救人行動。

團委會指導委員郭江海表示，該會長期致力推廣捐血與公益服務，平均每年辦理約50場捐血活動，成為在地穩定輸血來源的重要推手。

他說，除捐血活動，團委會也積極投入偏鄉與社區服務，曾前往偏遠小學發送雞蛋糕、可麗餅等溫馨點心，帶給學童關懷與歡笑並長期協助社區擦拭交通反光鏡，提升居民行車安全，深獲地方好評。