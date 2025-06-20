嘉縣布袋高跟鞋教堂夏季活動吹風Chill 28日起登場

嘉義縣布袋高跟鞋教堂近10年前開幕紅極一時，之後人氣雪崩，被網友選為最無聊景點。為吸引遊客，雲嘉南濱海國家風景區管理處昨宣布推出「玩美高跟鞋、布袋吹風chill」，暑假結合市集、文創體驗等；居民認為，應能提升遊客停留意願。

布袋商圈發展協會理事長游志豪說，雲嘉南濱海管理處首次盛大辦理，另籌畫在高跟鞋教堂旁新設噴泉，增加親子遊憩設施，盼對觀光有助益。

耗資2317萬元打造的高跟鞋教堂曾列金氏世界紀錄建築認證，新鮮感不再，人氣下滑，有遊客周二前往，可能因非假日，完全沒遊客。

雲嘉南濱海管理處長徐振能說，他積極增加沿海地區活動場次，布袋高跟鞋教堂享譽國際，近期吸引丹麥電視台主動聯繫，規畫拍攝專題報導，盼吸引更多遊客體驗布袋獨特魅力。

雲嘉南濱海管理處推出「玩美高跟鞋、布袋吹風Chill」夏季系列活動，縣長翁章梁、徐振能及觀光圈業者昨為活動揭幕，首場28日下午1時至晚上8時，邀請韓籍藝人全恩菲與啦啦隊熱舞，也設完美市集、兒童遊戲區、闖關及抽獎活動，獎品有Apple Watch、住宿券等好禮。7月的每周六、日高跟鞋教堂附近的布袋海風長堤辦「晚風市集」。