雲縣百年警舍變身文學咖啡館 嘉市眷村重劃改造文化園區

嘉義市原建國二村及復興新村5年前起市地重劃開發，被視為「嘉義信義區」，目前公共設施完工，基地遺留4棟眷舍，市府規畫建眷村生活文化館，將整合周邊綠地與廣場，打造兼具人文歷史與生活感的文化園區，預計明年底前啟用。

嘉市文化局長謝育哲指出，眷村生活文化館已完成都市設計與基本設計審議，正進行細部設計，展示將以重現眷村日常為主軸，透過聲光互動、實景布置與故事敘事，另，其中1棟眷舍則原貌復舊，規畫「眷村劇場」舉辦口述歷史、主題講座、紀錄片放映與小型展演，使眷村文化得以在互動與交流中持續延伸。

市長黃敏惠說，盼透過新舊融合設計，營造適合市民休憩、遊客體驗的文化場域。曾住該眷村居民開心說，盼了逾20年，總算盼到眷村生活文化館計畫啟動的好消息。

此外，國內知名作家宋澤萊、鍾文音、季季等人都是雲林縣二崙鄉人，為打造文學原鄉，縣府前年動工修建二崙鄉的舊警分駐所宿舍，其中1棟1930年迄今近百年、已登錄雲縣歷史建築的所長宿舍，改造「文學咖啡館」，預定下月完工，結合前方的二崙故事屋，重現昔日街廓風貌。