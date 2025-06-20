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台南市電動機車月租補助 限二手惹議

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市政府今年推出電動機車電池月資費補助，議員指迄今僅約30件申請。圖為路邊停放的電動機車。圖／南市環保局提供
台南市政府今年推出電動機車電池月資費補助，議員指迄今僅約30件申請。圖為路邊停放的電動機車。圖／南市環保局提供

台南市政府今年推出電動機車月租費補助，有議員昨質詢質疑，補助對象限市民購買二手電動機車者，卻排除市民購入全新電動機車情況，與實際需求脫節，根本是「看得到、吃不到」，迄今只約30件申請；市長黃偉哲表示，會檢討政策。

黃偉哲答詢說，他也納悶為何要設限買二手電動機車，是要促進二手機車的交易？他指出，提倡綠色運具是台南的目標，透過多元補助方案鼓勵不同族群選購電動機車，如果未設限制恐會產生諸多問題，但會通盤檢討並改善，朝向更加便民的方向。

根據南市電動機車月租費補助申請條件，限定外縣市戶籍是今年移入台南、所擁有電動機車車籍也遷入南市，若是補助方案公告後才移出再移入不予補助；而台南市民，僅限今年購買的二手電動機車，且車籍須設於南市，受贈與者不予補助。

環保局表示，購入新電動車或汰舊換購新電動機車，就能獲經濟部或環境部補助，市府也有加碼，電動機車月租費補助則針對購買二手電動機車，且因就學、就業或搬遷至台南的車主，也能申請月租費補助，補助額度以不超過電池月租費49%為原則、最高每月補助500元，最多申請1年6000元。

環保局指出，截至本月15日，已31件申請月租費補助，另有417輛電動二輪車為舊換新換購案，新購則達577輛，4月起提供更便捷的申請方式，民眾只須上傳App合約畫面截圖，即可完成申請。

黃偉哲 電動機車 台南 APP

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