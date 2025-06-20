聽新聞
0:00 / 0:00

南嘉嘉TPASS三縣市尚無共識 南市交局：拚9月上路

聯合報／ 記者吳淑玲魯永明黃于凡／連線報導
台南市議員昨質詢要求「南嘉嘉」的TPASS通勤月票應盡早啟用，圖為台鐵月台的TPASS票口。記者吳淑玲／攝影
台南市議員昨質詢要求「南嘉嘉」的TPASS通勤月票應盡早啟用，圖為台鐵月台的TPASS票口。記者吳淑玲／攝影

南高屏已有TPASS通勤月票，台南嘉義縣及市的「南嘉嘉」TPASS通勤月票推動2年無下文，有南市議員昨質詢說，台南現有TPASS僅能使用至台鐵後壁站，但台南與嘉義每日約14萬人次通勤，要加速推動；不過3縣市票證平台不同，還未達成共識。

台南市、高雄市屏東縣TPASS通勤月票使用MeNGo卡，其他縣市都用悠遊卡、一卡通及愛金卡，交通部公路局審查南嘉嘉月票方案，主要意見是整合為同個系統。

南市交通局長王銘德表示，南高屏TPASS上路後，南市府即主動拜訪嘉義縣、市政府，協調後聯合提案，已送公路總局審查一次，因嘉義縣、市正針對部分內容進行修正，待計畫完成後再次送交中央審議。

嘉市交通處表示，南市府規畫以MeNGo平台整合3縣市各類公共運輸、跨3縣市的台鐵車站，考量與大嘉義通勤月票所適用的悠遊卡等電子票證範圍不一致，且加入該平台後續尚須負擔系統服務費，還要再審慎研議。嘉縣府表示，本月底會再跨縣市討論。

南市議員陳怡珍昨天於市議會總質詢說，南高屏TPASS早已上路，但南嘉嘉TPASS通勤月票計畫始終卡在地方協調，近日接獲多起民眾陳情指出，台南的TPASS月票用於台鐵僅能到後壁站，若須往北去嘉義，「要出站再重新購票進站，極度不便，形同虛設」。

陳怡珍表示，根據南市交通局5月資料指出，目前台南與嘉義間每月通勤約達14萬人次，月票需求相當龐大，南嘉嘉TPASS方案將可涵蓋台鐵嘉義地區6站與台南17站，如今台鐵將於23日調漲票價，還要再拖多久？對北台南居民極為不公。

王銘德答詢說，為不延誤整體推動時程，不等中央補助就先行作業，南市府自行負擔必要經費，提前啟動系統端的調整作業，目標是力拚於9月新學期開學前上路，若能提前實施，將能讓通勤學生與上班族及早受惠。

高雄市 屏東縣 嘉義 台鐵 台南 交通月票 TPASS

延伸閱讀

翁章梁：盼中央主導無人機產業 嘉義做國家隊後盾

台南仁德「牛稠子遺址」爭議多 立委要求遺址別保護一半

才3行也能錯？嘉義美術館邀請卡烏龍誤植職銜 局長尷尬致歉

一口氣再捐400萬 90歲南市顧問徐修齊6年累計捐千萬助弱勢

相關新聞

南嘉嘉TPASS三縣市尚無共識 南市交局：拚9月上路

南高屏已有TPASS通勤月票，台南、嘉義縣及市的「南嘉嘉」TPASS通勤月票推動2年無下文，有南市議員昨質詢說，台南現有...

嘉縣布袋高跟鞋教堂夏季活動吹風Chill 28日起登場

嘉義縣布袋高跟鞋教堂近10年前開幕紅極一時，之後人氣雪崩，被網友選為最無聊景點。為吸引遊客，雲嘉南濱海國家風景區管理處昨...

台南市電動機車月租補助 限二手惹議

台南市政府今年推出電動機車月租費補助，有議員昨質詢質疑，補助對象限市民購買二手電動機車者，卻排除市民購入全新電動機車情況...

雲縣百年警舍變身文學咖啡館 嘉市眷村重劃改造文化園區

嘉義市原建國二村及復興新村5年前起市地重劃開發，被視為「嘉義信義區」，目前公共設施完工，基地遺留4棟眷舍，市府規畫建眷村...

雲林縣府創辦AI科技學院 今天開學鴻海集團來助攻

雲林縣府與鴻海集團攜手開辦「AI科技學院」，雲林縣長張麗善今天主持開學，期盼縣府同仁認真學習AI科技智慧要領，運用在工作...

台南仁德「牛稠子遺址」爭議多 立委要求遺址別保護一半

台南仁德區成功里虎山農場周遭大片「新石器時期牛稠子遺址」，地方憂心市府只把文華路東側列入，西側林地不列遺址台糖將開發破壞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。