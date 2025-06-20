南嘉嘉TPASS三縣市尚無共識 南市交局：拚9月上路

南高屏已有TPASS通勤月票，台南、嘉義縣及市的「南嘉嘉」TPASS通勤月票推動2年無下文，有南市議員昨質詢說，台南現有TPASS僅能使用至台鐵後壁站，但台南與嘉義每日約14萬人次通勤，要加速推動；不過3縣市票證平台不同，還未達成共識。

台南市、高雄市、屏東縣TPASS通勤月票使用MeNGo卡，其他縣市都用悠遊卡、一卡通及愛金卡，交通部公路局審查南嘉嘉月票方案，主要意見是整合為同個系統。

南市交通局長王銘德表示，南高屏TPASS上路後，南市府即主動拜訪嘉義縣、市政府，協調後聯合提案，已送公路總局審查一次，因嘉義縣、市正針對部分內容進行修正，待計畫完成後再次送交中央審議。

嘉市交通處表示，南市府規畫以MeNGo平台整合3縣市各類公共運輸、跨3縣市的台鐵車站，考量與大嘉義通勤月票所適用的悠遊卡等電子票證範圍不一致，且加入該平台後續尚須負擔系統服務費，還要再審慎研議。嘉縣府表示，本月底會再跨縣市討論。

南市議員陳怡珍昨天於市議會總質詢說，南高屏TPASS早已上路，但南嘉嘉TPASS通勤月票計畫始終卡在地方協調，近日接獲多起民眾陳情指出，台南的TPASS月票用於台鐵僅能到後壁站，若須往北去嘉義，「要出站再重新購票進站，極度不便，形同虛設」。

陳怡珍表示，根據南市交通局5月資料指出，目前台南與嘉義間每月通勤約達14萬人次，月票需求相當龐大，南嘉嘉TPASS方案將可涵蓋台鐵嘉義地區6站與台南17站，如今台鐵將於23日調漲票價，還要再拖多久？對北台南居民極為不公。

王銘德答詢說，為不延誤整體推動時程，不等中央補助就先行作業，南市府自行負擔必要經費，提前啟動系統端的調整作業，目標是力拚於9月新學期開學前上路，若能提前實施，將能讓通勤學生與上班族及早受惠。