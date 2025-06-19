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翁章梁：盼中央主導無人機產業 嘉義做國家隊後盾

中央社／ 台北19日電
嘉義縣長翁章梁19日參加財訊雜誌舉辦2025科技論壇「無人機產業新時代」。圖／中央社（嘉義縣政府提供）
嘉義縣長翁章梁19日參加財訊雜誌舉辦2025科技論壇「無人機產業新時代」。圖／中央社（嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁今天表示，未來嘉義不僅是無人機展示的國際櫥窗，更將成為AI無人機產業的創新基地、國家隊後盾，期盼未來無人機產業由中央政府主導，地方政府協辦。

財訊雜誌今天舉辦2025科技論壇「無人機產業新時代」，翁章梁致詞時指出，嘉義地理位置適中、空域條件良好，發展無人機具備天時地利。嘉義原為農業大縣，為強化產業韌性與多元結構，自2020年起因應中科院民雄院區設置計畫，積極向中央爭取無人機產業聚落型塑，2022年俄烏戰爭爆發後，更加速推動產業關鍵布局。

翁章梁開玩笑說，許多業者到嘉義試飛無人機，竟異口同聲大讚嘉義環境空曠，就和美國一樣，有很大的空間可以試飛，適合發展無人機產業；原來落後也有好處，因落後而有很大空間可以試飛無人機。

他解釋，在中央支持下，嘉義縣爭取「亞創一、二館空間改造計畫」，納入行政院無人機統籌型發展計畫，預計2025年6月底前正式核定。

翁章梁強調，為使台灣無人機能在國際市場中展現整體戰力，建議中央後續以法人型態成立國家級研發中心，統籌推進關鍵技術、強化國際合作，壯大無人機國家隊實力，嘉義縣則轉為協辦的角色。

嘉義無人機產業基地規劃逐步成形，翁章梁說明，民雄航太園區分為東、西兩側推進。東側由中科院主導，預計年底完工，2026年3月啟用；西側規劃無人機產業園區，中央已核定新台幣68.59億元公共建設經費，預估可容納100家業者進駐，創造1200個就業機會，年產值達80億元，目前已有超過70家無人機業者表達進駐意願。

針對「無人機產業需要即研即測的實戰場域」，翁章梁表示，嘉義正同步推進3大核心場域建置，包括亞創中心、民雄航太園區，以及未來大型飛測場規劃，3者環環相扣，將提供業者從研發到量產、從實測到展示的完整平台。

翁章梁分享嘉義縣打造出支撐無人機國家隊的產業平台經驗，盼為台灣在全球產業變局中奠定關鍵優勢。

翁章梁 無人機 嘉義

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