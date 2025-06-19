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台南周氏蝦捲爆將客人剩菜倒回滷鍋 衛生局調查1理由暫未開罰

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南安平知名餐飲業周氏蝦捲本月初驚傳食安疑慮，一名員工將客人吃剩的油豆腐倒回滷鍋。記者萬于甄／攝影
台南安平知名餐飲業周氏蝦捲本月初驚傳食安疑慮，一名員工將客人吃剩的油豆腐倒回滷鍋。記者萬于甄／攝影

台南安平知名餐飲業周氏蝦捲本月初驚傳食安疑慮，一名員工將客人吃剩的油豆腐倒回滷鍋，引發其他消費者疑慮，南市衛生局獲報前往稽查，初步查出4項缺失勒令限期改善，另外，經調閱監視器查看後，衛生局初判，吃剩的油豆腐倒回滷鍋屬於員工個案違規行為，因此暫時未開罰。

衛生局表示，接獲周氏蝦捲爆出食安疑慮後，11日立即與消保官前往稽查，除逐項稽查食材儲存、廚餘處理、再加熱流程等，也調閱業者總店與老店當天及前3日，共4天店內監視器查看，查看是否有其他不當行為。

衛生局表示，經調閱相關監視影像後，初判「廚餘倒回滷鍋」屬於個案違規行為，影片中未發現其他員工有類似行為，同時也沒有發現「將回收的食材販賣給其他顧客」等行為，因此針對該項缺失，暫時未予以開罰。

衛生局強調，該員工不當行為已造成食安疑慮，也凸顯店家管理問題，加上當天稽查也發現4項作業環境缺失，已責令業者在7月2日前完成改善，屆時如複查不合格，將依食安法處以6萬元以上2億元以下罰緩。

食材 食安 衛生局

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