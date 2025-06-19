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模擬戰爭地震複合災難爆發應變 嘉市動員演習

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
模擬戰爭地震複合災難爆發應變，嘉市城鎮韌性全民防衛動員演習逼真。圖／嘉市府提供
模擬戰爭地震複合災難爆發應變，嘉市城鎮韌性全民防衛動員演習逼真。圖／嘉市府提供

嘉義市2025城鎮韌性（全民防衛動員）演習今天登場」，市長黃敏惠擔任指揮官，環境部政次葉俊宏演習指導官、政務委員季連成出席指導，演習模擬戰爭與地震等複合式災難，結合兵棋推演與多場地實兵實地演練，動員警消、醫療、民防與志願團體，驗證極端情境下市政應變與全民動員機制

演習分上午兵棋推演與下午綜合實作。上午在市府災害應變中心實施模擬兵推，依據戰時情境模擬，分3階段：「聯合封鎖階段」、「火力打擊階段」、「全面作戰階段」針對嘉市狀況提問點評，提出建議。

下午實作演練分別在4場地實施，先到崇文國小模擬民生物資短缺，開設配售站調度糧油奶粉等，處理現場混亂與秩序維護；再前往蘭潭水庫，演練水庫受損後緊急搶修與人員傷亡救援。

演練傷患救護，第3站至西區衛生所，模擬設急救站應對大量傷患分流與後送作業。最後到民族國小設立收容救濟站，實施災民安置、物資供應、心理輔導與傳染病防控；針對假訊息傳播、心理作戰進行應變教育與輿情穩定措施。

演習動員警察、消防、民政、社會、衛生、建設等相關局處，各公民營事業機，結合義消、民防、災害防救團體、志工、替代役與T-CERT（台灣民間自主緊急應變隊)等多元民力支援系統，實現「政府主導、民間參與、全民協同」的應變架構。

黃敏惠說，世界局勢變化大，防災演習避免「知安而不知危，能逸而不能勞」情況。演習不同於過往以天災為主，模擬人為戰爭等複合型災害。嘉市曾歷經2009年莫拉克風災，深刻感受預防極端氣候，以及平日演練與準備，這是城市能平安度過災難關鍵因素。面對氣候異常及災害交疊挑戰，城市治理須提前部署、整合資源，才能穩定社會、保障市民生命安全。

葉俊宏表示，演習以戰場景況下災害搶救為想定設計主軸，規畫戰時臨災應變機制、擴大民力運用、民生必需品配售、關鍵基礎設施防護、急救站及救濟站開設驗證等推演議題，強化中央到地方的運籌能力，以及全民防衛動員量能。市府對各項狀況處置展現應有臨災應變機制，值得讚許。

模擬戰爭地震複合災難爆發應變，嘉市城鎮韌性全民防衛動員演習逼真。圖／嘉市府提供
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演習 民防 機制

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