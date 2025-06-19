雲林縣府創辦AI科技學院 今天開學鴻海集團來助攻

雲林縣府與鴻海集團攜手開辦「AI科技學院」，雲林縣長張麗善今天主持開學，期盼縣府同仁認真學習AI科技智慧要領，運用在工作，提高效能。鴻海集團特助林鴻傑則向學員強調，透過教育訓練學習如何擁抱AI，千萬不要害怕犯錯，反而怕的是，不用它將會在AI浪潮中被大浪沖走。

雲林縣府去年底與鴻海等單位啟動「AI智慧城市2.0」合作計畫，其中「AI科技學院」今天上路，林鴻傑指出，AI是要靠人來駕馭，透過教育訓練啟動大家對AI科技的認知，學習AI千萬別害怕犯錯，反而怕的是不去用它，在當今AI浪潮中，為不被大浪沖走，鼓勵大家一起擁抱AI，跟著浪潮走。

人工智慧科技基金會執行長溫怡玲也指出，國內在AI推展有很明顯的南北差距，大部分集中在北部，隨著生成式AI的進步，每個行政單位需要是找到問題、解決問題、有執行力的團隊，這次雲林縣府從基層到主管並集合產業、法人，有系統的做法，可說是科技導入重要的里程碑。

縣府計畫處長李明岳表示，開辦AI科技學院，主要用意是為讓同仁可以利用AI科技智慧把繁重工作變得更有效率，找出一些更方便民眾使用的AI工具，強化政府治理與民眾滿意度，例如雲林是新住民最多縣市之一，為回應多語社會需求，首創導入AI翻譯功能於官方網站，正式啟動「AI多語網站」，透過導入AI翻譯功能，支援包括英、日、韓、印尼、越南、泰語、馬來語等11種語言；這項成果開啟了數位共融的新時代，大大提升國際友善度。