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雲林縣府創辦AI科技學院 今天開學鴻海集團來助攻

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府和鴻海集團開辦的AI科技學院，今天開學，縣長張麗善及副縣長謝淑亞率縣府同仁參加。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府和鴻海集團開辦的AI科技學院，今天開學，縣長張麗善及副縣長謝淑亞率縣府同仁參加。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府與鴻海集團攜手開辦「AI科技學院」，雲林縣長張麗善今天主持開學，期盼縣府同仁認真學習AI科技智慧要領，運用在工作，提高效能。鴻海集團特助林鴻傑則向學員強調，透過教育訓練學習如何擁抱AI，千萬不要害怕犯錯，反而怕的是，不用它將會在AI浪潮中被大浪沖走。

雲林縣府去年底與鴻海等單位啟動「AI智慧城市2.0」合作計畫，其中「AI科技學院」今天上路，林鴻傑指出，AI是要靠人來駕馭，透過教育訓練啟動大家對AI科技的認知，學習AI千萬別害怕犯錯，反而怕的是不去用它，在當今AI浪潮中，為不被大浪沖走，鼓勵大家一起擁抱AI，跟著浪潮走。

人工智慧科技基金會執行長溫怡玲也指出，國內在AI推展有很明顯的南北差距，大部分集中在北部，隨著生成式AI的進步，每個行政單位需要是找到問題、解決問題、有執行力的團隊，這次雲林縣府從基層到主管並集合產業、法人，有系統的做法，可說是科技導入重要的里程碑。

縣府計畫處長李明岳表示，開辦AI科技學院，主要用意是為讓同仁可以利用AI科技智慧把繁重工作變得更有效率，找出一些更方便民眾使用的AI工具，強化政府治理與民眾滿意度，例如雲林是新住民最多縣市之一，為回應多語社會需求，首創導入AI翻譯功能於官方網站，正式啟動「AI多語網站」，透過導入AI翻譯功能，支援包括英、日、韓、印尼、越南、泰語、馬來語等11種語言；這項成果開啟了數位共融的新時代，大大提升國際友善度。

張麗善則說，今年是雲林「雲菁人才培育年」，無論在AI科技智慧或綠能永續領域，希望同仁能擁有更多專業知能，開設9大學院，其中AI科技學院與鴻海集團合作，講師陣容堅強，希望在智慧科技時代，大家能自我精進，提升團隊競爭力，提高服務效能。

雲林縣長張麗善及副縣長謝淑亞獲頒AI科技學院的學生證。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善及副縣長謝淑亞獲頒AI科技學院的學生證。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府和鴻海集團開辦的AI科技學院，今天開學，縣長張麗善及副縣長謝淑亞率縣府同仁參加。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府和鴻海集團開辦的AI科技學院，今天開學，縣長張麗善及副縣長謝淑亞率縣府同仁參加。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府和鴻海集團開辦的AI科技學院，今天開學，縣長張麗善及副縣長謝淑亞率縣府同仁參加。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府和鴻海集團開辦的AI科技學院，今天開學，縣長張麗善及副縣長謝淑亞率縣府同仁參加。記者蔡維斌／攝影

鴻海 教育訓練 張麗善 AI

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