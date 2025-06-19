台南仁德「牛稠子遺址」爭議多 立委要求遺址別保護一半

台南仁德區成功里虎山農場周遭大片「新石器時期牛稠子遺址」，地方憂心市府只把文華路東側列入，西側林地不列遺址台糖將開發破壞，發起連署要求也列入引發爭議。

立委陳亭妃上午召集各單位會勘，要求保護西側林地。主張「牛稠子遺址不該只保護一半，用一條馬路切開完整歷史，是對文化的不尊重。」

市府文資處表示，文華路二段東側列入考古指定遺址，西側未列入指定遺址，主因過去有人為開發擾動、破壞較明顯，文物存留狀況不若東側，目前仍維持疑似考古遺址，會再列冊審查持續追蹤。而只要在範圍內或敏感區域內，相關開發案都會受到文資法規範。

牛稠子遺址據稱「距今已有3500至4000年歷史」，是台南地區重要新石器時代文化遺址。不過遺址後來被新闢文華路一分為二。僅以東被指定為考古遺址，西側則列「疑似遺址」，引發地方關切，任務不列入遺址台糖將大肆開發。

陳亭妃說，上周參與連署後，深刻感受到當地居民對自然與文化的深厚情感，才主動邀集成功里長鄭晴而與議員吳禹寰、曾之婕、陳怡珍、地主台糖公司、文化部文化資產局、市府文化資產管理處等單位會勘虎山實驗小學北側牛稠子遺址。

當地居民說，從小在這片森林長大，才會帶著孩子一起參加連署，希望政府官員不要只是走馬看花。陳亭妃指出，是這股民間力量讓她決心為地方發聲，整合中央與地方單位到場會勘。

陳亭妃表示，針對遺址保護爭議提出三項具體訴求：第一就是要求市政府重啟調查程序，針對文華路二段西側區域進行實地勘查與內涵分析，儘速評估是否應納入法定考古遺址範圍。

第二呼籲台糖暫停相關開發及土地處分行為，並全力配合中央及地方主管機關進行文化資產審議與資料補強作業，避免在審議結果未明前造成不可逆的破壞。第三建議文化部文化資產局主動啟動補充調查及技術支援機制，協助地方掌握西側遺址潛在價值，並強化跨部會協作，守護牛稠子遺址的文化完整性與自然生態多樣性。

陳亭妃說，連署民眾不只是表達意見，更是用腳走進森林、用心表達對土地的疼惜，她對於市府僅以過去的「擾動紀錄」就排除西側指定，缺乏現勘調查與民意參與存有疑慮，形同用一條馬路切開一個完整的歷史現場。