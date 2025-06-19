雲林山區熱門步道25日起封閉 林保署提供山友替代道路

雲林縣林內鄉龍過脈森林步道，因是八色鳥活動範圍，成為熱門步道，97年完工開放使用迄今，已有多處步道設施受損，林業保育署南投分署預定今年6月25日至9月30日進行鐵管坑至坪頂路線(C、D線)封閉施工，施工期間請民眾改走濟公廟至鐵管坑路線(A、B線)或其他步道，切勿強行通過，以保安全。

林保署指出，林內鄉龍過脈步道保有原始森林步道樣貌，生態豐富，又是八色鳥活動區域，長年發展下來，成為雲林熱門的步道之一，山友日增，因區內許多步道石磚破裂，木板脫落，扶手受損累累，影響安全，因此決定本月25日起至9月30日約3個月，封閉施工修繕。

林保署指出，為避免影響步道沿線自然生態，在工程設計之前，就事先委託專業單位進行工區的生態檢核作業，即對現有的生態保育現況作初步調查和統計，同時施工的區域、工期及工法都將以減少對野生動物及生態環境最少的方式進行。

林保署南投分署也指出，施工期間仍會持續進行環境生態監測工項，一旦發現有八色鳥及保育類動物出現活動或繁殖行為，將隨時滾動式調整工程施作區域及期間，以兼顧步道工程及自然生態。