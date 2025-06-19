開幕淪作秀？台南仁德光電球場剛啟用 議員爆民怨一堆

台南市議員陳皇宇今天在市議會質詢中指出，仁德體育公園內新增設的光電網球場啟用後陸續傳出民怨，包含球場高度不足、規格不符正式比賽需求、啟用典禮後實際仍未全面開放、夜間照明不足等問題，質疑市府規畫未盡完善，恐讓原本良善的綠能政策流於形式、淪為資源浪費。體育局表示會積極介入以發揮最大效益。

陳皇宇指出，仁德光電球場於今年4月12日舉行啟用典禮，但啟用後多位市民反映場地實際仍在施工中，晚間燈光昏暗，無法正常使用，質疑球場是否真正啟用、典禮是否淪為「作秀」。

他更指出，網球場加裝太陽能板後，屋頂與地面距離僅約9公尺，場地寬度也受限，不符合正式網球比賽規格。他質疑仁德區公所在設計規畫階段，是否曾與體育局協調討論，批評局處間溝通不足導致規劃失當，影響市民使用權益。

市長黃偉哲回應，設置光電球場原意是結合運動與綠能，打造多元功能的生活場域，但仁德網球場在設計時確實未妥善考量高度與實際需求，已責成未來由教育局、區公所等單位主辦的工程，應納入體育局參與會勘與規劃，確保設施符合實際用途與品質。

陳皇宇強調，光電球場的設置本可為地方創造更多休閒空間，但由於局處間缺乏溝通，反而造成空間利用受限、資源浪費，呼籲市府未來應加強跨局處協調與整合，讓市政建設真正回應市民需求、發揮最大效益。

體育局則表示，該球場由仁德區公所主導，在原有公園場地上設置太陽能屋頂，未來將積極介入全市運動設施整合與規畫，提升整體效益。

體育局說，台南積極推動各公有建築物建置太陽能設施，由民間出資建設，市府零成本，除可供應綠能、減少用電支出外，也回饋部分收益給地方。仁德運動公園即公所與民間業者合作設置，內含3面籃球場及4面網球場，占地逾4千平方公尺，年發電量160萬度，建設成本超過700萬元。