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雲林二崙是多位知名作家故鄉 百年警舍改為文學館下月開箱

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
二崙鄉是多位知名作家的故鄉，打造文學之鄉，二崙分駐所舊所長宿舍修建後將作為文學咖啡館，與鄰近故事屋和圖書館連結成文學地標。記者蔡維斌／攝影
二崙鄉是多位知名作家的故鄉，打造文學之鄉，二崙分駐所舊所長宿舍修建後將作為文學咖啡館，與鄰近故事屋和圖書館連結成文學地標。記者蔡維斌／攝影

國內知名作家宋澤萊、鍾文音、季季等人均是雲林縣二崙鄉人，為打造文學原鄉，縣府前年動工修建二崙鄉警分駐所宿舍，其中一棟1930迄今近百年的所長宿舍，以傳統融合現代工法，將改為「文學咖啡館」預定下月完工開箱，和鄰近的故事屋、圖書館將連結成文學原鄉新地標。

工程接近完工，縣長張麗善今邀二崙鄉長鍾東榮及民眾開放參觀，縣府文觀處長陳璧君表示，二崙分駐所眷舍建於1930年，原為派出所長宿舍，2015年登錄為雲林縣歷史建築，這次修建一棟木造日式宿舍及一座附屬磚造建築，經費約2千餘萬元，前年12月開工預計今年7月完工。

陳璧君說，完成修復後將規為「文學咖啡館」，結合前方的二崙故事屋，共構具人文特色的藝文空間，重現昔日街廓風貌。建築師也表示，為強化牆面採現代工法施工，但也融合傳統工法，保留蛇頭對接、金輪繼、台持繼、隅留枘差等，施工過程發現原建築構材，遺留有「根太」、土台、屋面板等日治時代的商號與字樣，這些珍貴舊料未來將作為展示素材，以利文化保存。

張麗善表示，雲林文資保存與修復成果斐然，榮獲全台各類文資相關獎項共37項，去年還獲「遠見」雜誌賦予雲林「文資潛力之城」的美譽，到目前已完成39件修復工程，讓歷史建築重新融入當代生活場域，意義非凡。

二崙鄉長鍾東榮也表示，二崙鄉擁有豐厚人文底蘊，不僅是詔安文化保存完整的區域，更有多位國內頂尖文學家的故鄉，包括宋澤萊、鍾文音、季季等人，希望未來串連鄰近的二崙故事屋與圖書館，結合文學、教育、藝術，打造二崙文學之鄉。

二崙鄉是多位知名作家的故鄉，打造文學之鄉，二崙分駐所舊所長宿舍修建後將作為文學咖啡館，建築師說明各種今古工法。記者蔡維斌／攝影
二崙鄉是多位知名作家的故鄉，打造文學之鄉，二崙分駐所舊所長宿舍修建後將作為文學咖啡館，建築師說明各種今古工法。記者蔡維斌／攝影
二崙鄉是多位知名作家的故鄉，打造文學之鄉，二崙分駐所舊所長宿舍，融合今古工法，修建後將作為文學咖啡館。記者蔡維斌／攝影
二崙鄉是多位知名作家的故鄉，打造文學之鄉，二崙分駐所舊所長宿舍，融合今古工法，修建後將作為文學咖啡館。記者蔡維斌／攝影
二崙鄉是多位知名作家的故鄉，打造文學之鄉，二崙分駐所舊所長宿舍修建後將作為文學咖啡館，預定下月完工，今天提前開箱供人參觀。記者蔡維斌／攝影
二崙鄉是多位知名作家的故鄉，打造文學之鄉，二崙分駐所舊所長宿舍修建後將作為文學咖啡館，預定下月完工，今天提前開箱供人參觀。記者蔡維斌／攝影
二崙鄉是多位知名作家的故鄉，打造文學之鄉，二崙分駐所舊所長宿舍修建後將作為文學咖啡館，建築師說明各種今古工法。記者蔡維斌／攝影
二崙鄉是多位知名作家的故鄉，打造文學之鄉，二崙分駐所舊所長宿舍修建後將作為文學咖啡館，建築師說明各種今古工法。記者蔡維斌／攝影

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