高跟鞋教堂力拚翻轉最無聊形象 暑假推品牌活動吸客

嘉義布袋高跟鞋教堂被評為全台最無聊景點，為活化觀光資源，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處在暑假推出全新品牌活動「玩美高跟鞋、布袋吹風chill」，結合夏日旅遊、玩美市集與文創體驗，縣長翁章梁今參加宣傳記者會，邀遊客感受濱海小鎮的悠閒與魅力。

雲嘉南濱海管理處斥資2317萬元在布袋海景公園打造高跟鞋教堂，高17公尺、寬11公尺，是金氏世界紀錄認證「以鞋子為造型的最大建築物」，近年隨著新鮮感下降，人氣不再，雲嘉南濱海管理處砸錢設裝置藝術、委外經營、做婚宴場所，但遊客人數持續下滑。

雲嘉南濱海管理處今年再推出「玩美高跟鞋、布袋吹風chill」夏季系列活動，攜手在地商圈、市集品牌與美妝團隊，盼帶動地方觀光及產業發展，縣長翁章梁、雲嘉南管理處長徐振能、雲嘉南區聯合服務中心副執行長李碧菁及觀光圈業者今天一起為活動揭幕。

首場活動6月28日舉行，地點在布袋高跟鞋教堂，下午1時至晚上8時，邀請全恩菲與啦啦隊熱舞、姊弟琴深樂團，設置完美市集、兒童遊戲區、闖關及抽獎活動，獎品有Apple Watch、住宿券等好禮，首次推出「女王T台秀」挑戰賽，冠軍將獲得Dyson吹風機。

7月每周六、日晚間在布袋海風長堤舉辦「晚風市集」，7月5日開幕邀請啦啦隊表演，市集攜手在地商圈合作，每個攤位都訴說布袋的故事，也結合街頭藝人與在地藝文團體，每晚有2組音樂表演，另外設計與布袋歷史特色集章活動，完成者可獲得限定特色杯袋。

布袋商圈發展協會理事長游志豪說，高跟鞋教堂過去較少在暑假舉辦活動，雲嘉南濱海管理處今年6月28日首次盛大舉辦，7月每周末還攜手在地商家在海風長堤舉辦市集，另籌畫在高跟鞋教堂旁新設噴泉，增加親子遊憩設施，相信能提升遊客停留意願，盼對觀光有助益。