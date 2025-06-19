台南買「二手」電動機車才有電池補助？環局澄清：不只

台南市議員蔡宗豪於今天在議會自由發言質詢時，指電動機車電池月資費補助僅約30件申請，且目前補助對象僅限外縣市移入並新購電動機車者，或本市購買二手電動機車者，卻排除本市民眾新購電動機車的情況，補助不照顧在地人，合理嗎？且為何設限是二手車？制度設計與市民實際需求脫節，根本是「看得到、吃不到」。

市長黃偉哲說，也納悶為何要設限買二手電動機車，是要促進二手機車的交易嗎？但會針對政策檢討，提倡綠色運具是台南的目標，若是未設限制恐會產生諸多問題，但會通盤檢討並改善。

對於議員提及僅購買二手機車才能申請月租費補助的部分，環保局澄清，目前除了購買二手電動機車外，因就學、就業或搬遷至台南的車主也能申請月租費補助，補助額度以不超過月租費500元（即電池月租費49%）為原則，每人每年最高補助達6000元。

為簡化申請流程，自今年4月起已提供更便捷的申請方式，民眾只需上傳APP合約畫面截圖即可完成申請。為讓市民清楚了解補助內容，市府已透過機關學校、車商、公會、工會、外送平台等多元管道推播宣導訊息，並透過電子媒體與社群平台加強曝光。

另針對不同族群（如學生、就業人口、移居者或購買二手車者）及市民新購或換購電動機車，環保局也製作客製化宣導圖卡，並透過市府官方LINE、台南環保通APP及特定LINE群組（如機車業、工業區社團等）發送，鼓勵市民踴躍申請使用。