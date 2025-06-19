每月通勤高達14萬人次 「南嘉嘉TPASS」拚開學前上路

南高屏已有TPASS通勤月票，南嘉嘉TPASS推動2年無下文，議員質疑目前TPASS僅能使用至後壁站，通勤族轉乘嘉義需下車刷卡後再補票，極為不便，台南、嘉義每日約14萬人次通勤，台鐵將漲價，民眾負擔加重，籲加速推動；交通局回應力拚下學期開學前上路。

台南市議員陳怡珍今天在市政總質詢中台鐵即將於6月23日調漲票價，但南嘉嘉TPASS（台南嘉義）通勤月票計畫仍遲未拍板，南高屏TPASS早已上路，為何台南往北通勤的民眾就被排除在外？不公平也不合理。

陳怡珍表示，近日接獲多起民眾陳情指出，目前TPASS月票從台南僅能使用至後壁站，若需前往嘉義，無法以補票方式繼續搭乘，「只能出站再重新購票進站，流程繁瑣，極度不便，形同虛設。」 尤其不少民眾每日往返嘉南兩地通勤、就學或照顧親人，卻無法享有與「南高屏通勤族」一樣的補助待遇，形成嚴重的區域差別。

根據台南市交通局5月資料指出，目前台南與嘉義間每月通勤人次約達14萬人次，需求相當龐大；南嘉嘉TPASS方案上路後，預估票價僅需799元，將可涵蓋台鐵嘉義6站與台南17站，有效減輕民眾經濟壓力。

陳怡珍指出，南嘉嘉TPASS計畫早在兩年前就已提出，但始終卡在地方協調遲遲未定，「如今台鐵即將漲價，一張月票破萬元的壓力，對小資族群和基層勞工是沉重的負擔，政府還要再拖多久？」她直言，若繼續坐視不管，只會讓區域交通發展更加失衡，對北台南居民極為不公。

交通局王銘德表示，南高屏TPASS上路後，台南市即主動拜訪嘉義縣市政府，與地方協調後達成共識並完成聯合提案，南嘉嘉TPASS計畫已送公路總局審查一次，目前因嘉義縣市正針對部分內容進行修正，待計畫完成後將再次送交中央審議。