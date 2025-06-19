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華山「愛老人童話運動會」義工讓長輩化身童話故事主角
華山基金會原台南縣「B服務區」今天上午9時在台南善化區文康育樂中心舉辦「愛老人運動會」，邀請370名服務長輩與台積電南科18廠、永義房屋等廠商義工一同運動同樂。
愛老人運動會以童話故事為主題，華山原台南縣服務區老人家，由華山天使站站長與義工協助，化身長髮公主、小紅帽、美人魚等童話人物，還重現「愛麗絲夢遊仙境」、「三隻小豬」等經典故事場景。
基金會表示，現場還規畫簡易劍玉、記憶力大挑戰、疊疊樂等復能運動及失智症預防趣味闖關遊戲，加上義剪、義診、護甲、經絡推拿等服務性攤位，讓參與的長者玩得開心又健康，留下歡樂深刻的記憶。
基金會表示，台南B服務區多為偏鄉地區、資源長期匱乏，目前服務人數已突破1300人。邀請大家加入失依、失能、失智長輩關懷行列，捐助愛心善款或是投身義工服務等，讓孤老的晚年有人陪伴及協助。愛心專線06-2054971林小姐。
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