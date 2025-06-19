用路人注意 嘉市鐵路高架跨越博愛陸橋施工下周2天夜間全線封閉

配合鐵道局嘉義市鐵路高架施工，博愛陸橋6月16日上午9時起實施交通維持作業，工期約需86天至9月10日止，下周一23日及24 日夜間9時至翌日6時全線封閉，辦理限高架橫梁上架作業。

鐵道局中部工程分局及市府為維持高架鐵路橋跨越博愛陸橋上空施工期間，16日至9月10日維持通行，引進全國首創「中路式工法」施工，工法優點除可維持高架鐵軌下方行車空間，也能減少對市民車輛視野限制影響，避免長時間施工期間阻斷陸橋通行。施工期間僅需約21個不連續工作天夜間9時至翌日6時，全線封閉陸橋。

市府交通處說，博愛陸橋配合鐵高施工需要，已採全時段限高與部分期間實施夜間封閉交維措施：限高4.5公尺措施，23日起至鐵高完工通車及舊陸橋拆除為止，這段期間超過限高4.5公尺大型車輛請配合交通標誌及交維牌面指引，提早改行鄰近嘉雄陸橋替代路線通行。

夜間封閉陸橋措施：階段性跨越博愛陸橋施工，23日至24日夜間9時時至翌日6時全線封閉陸橋，用路人請遵守現場義警交人員指揮及交通導引牌行駛，並請該時段往返該陸橋駕駛人提早改行鄰近文化地下道、嘉雄陸橋、北興陸橋、世賢路或林森西路等替代路線通行。

另考量民眾通行安全吊裝施工空間需求，7月9日起至7月26日暫時封閉埤子頭植物園前道路及埤子頭植物園旁北香湖公園停車場，請民眾依告示牌面引導通行，將車輛停放他處。