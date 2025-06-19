雲林龍過脈森林步道整修 6月25日至9月30日局部封閉
雲林縣林內鄉龍過脈森林步道自民國97年開放使用迄今，已有多處步道設施受損，其中鐵管坑至坪頂路線將於6月25日至9月30日封閉施工整修，林業署南投分署提醒遊客勿通行。
林業及自然保育署南投分署發布新聞稿表示，龍過脈森林步道鐵管坑至坪頂路線封閉施工期間，遊客可以改走濟公廟至鐵管坑路線或其他步道。
南投分署指出，為避免影響步道沿線自然生態，林業署於工程設計時已先委託專業單位辦理生態檢核計畫，在施工區域、工期及工法，都將以對野生動物及生態環境影響最少的方式進行。
另外，施工期間仍有環境生態監測工項，若有發現八色鳥及保育類動物活動及繁殖行為時，將隨時滾動式調整工程施作區域及期間，以兼顧步道工程及自然生態。
南投分署表示，龍過脈森林步道串聯林內鄉林中、林南及坪頂3村，擁有豐富多元的自然與人文景觀，平易近人，適合各年齡層民眾使用。
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