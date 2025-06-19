暑假搬家季家具別亂丟！南市環局教導行李箱、鏡子可以這樣處理！

暑假快到了，又是學生和租屋族的搬家旺季，每到這個時候，許多要搬家的人都會對著堆在角落的大型家具、老舊行李箱、破掉的鏡子起煩惱心，不知要如何處理。台南市環保局貼心提醒，大型或特殊材質的物品各有不同的處理方式，請依規定向區隊預約清運或分類回收，切勿任意棄置，影響市容與安全。

南市環保局提醒，鏡子是玻璃製品，但因含有多種材質並非可回收項目，破損時請以一般垃圾處理。另外，回收玻璃容器時記得做好「防破」措施，建議在外包裝標註玻璃，加快處理效率，也能保護回收人員的安全。

環保局統計，去年發生14起隊員在處理民眾回收玻璃時遭割傷的意外，就曾有清潔隊員執行玻璃（瓶）回收時被凸出的碎玻璃割傷大腿內側，傷口經醫生診療縫合8針後返家休息，後續由備勤人員接續執行回收作業。環保局呼籲民眾回收易碎物品務必落實防破措施且分開回收，切勿和其他回收物品一同丟棄，一旦處理不當可能會造成損害，危害安全。

廢行李箱在台南市為不可回收項目，請以一般垃圾處理，軟殼（布面）行李請交付垃圾車來清運，如果是硬殼行李箱請電洽各區清潔隊以專車清運，切勿直接丟置於資源回收處，應先確認正確分類方式。

南市環保局表示，正確處理廢棄物、避免隨意棄置，是每個人都能參與的環保行動。從日常小事做起小小的改變，累積起來就能帶來巨大的影響，這不僅是對環境的保護，也是對未來世代的責任。