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台南熱氣球派對本周末登場 交通、免費接駁車資訊曝光

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
2025台南熱氣球派對本周六、日將在南市府永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場登場，吸引不少遊客相當期待。圖為將軍漁港熱氣球光雕秀。圖／南市觀旅局提供
2025台南熱氣球派對本周六、日將在南市府永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場登場，吸引不少遊客相當期待。圖為將軍漁港熱氣球光雕秀。圖／南市觀旅局提供

想看熱氣球不用跑太遠！2025台南熱氣球派對本周六、日將在南市府永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場登場，活動內容包含熱氣球繫留體驗、光雕秀及無人機展演等，精彩可期，預計吸引大批遊客湧入，觀旅局也公布活動交管、免費接駁車資訊。

觀旅局指出，第一階段車輛管制從20日下午5時起至22日晚上12時止，道路管制範圍為南島路、東南榕大道、西南榕大道，將作為活動行人徒步區、接駁車及機慢車臨停區使用；第二階段車輛管制則是配合光雕秀及無人機展演，21日當天晚上6時至8時，管制範圍將增加建平路、府前路二段及怡平路。

觀旅局提到，為維持交通秩序及安全，請用路人依執勤員警及交通疏導人員指揮通行，此外，21日活動首日下午2時至晚間9時，將提供免費接駁車從台南車站（北站）往返活動會場（南島路）服務，平均每20至30分鐘一班車次，歡迎民眾多加利用。

觀旅局說，此次活動期間除安排熱氣球繫留體驗、街頭藝人表演、氣墊樂園，以及超過50攤的特色市集等精彩內容外，超過70家以上的在地旅宿、伴手禮及觀光工廠等，也配合活動推出優惠好康。

另外，活動現場也安排互動式闖關活動，每天限量發放600份闖關卡，每小時發放100份，

民眾只要完成4項任務，即可獲得市集5元折價券與一枚扭蛋代幣，扭蛋獎相當超值。觀旅局也邀請遊客趕緊安排一趟台南行，針對活動詳情可洽台南旅遊網、台南旅遊臉書粉絲團查詢。

2025台南熱氣球派對本周六、日將在南市府永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場登場，預計吸引大批遊客湧入，觀旅局也公布活動交管、免費接駁車資訊。圖／南市觀旅局提供
2025台南熱氣球派對本周六、日將在南市府永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場登場，預計吸引大批遊客湧入，觀旅局也公布活動交管、免費接駁車資訊。圖／南市觀旅局提供
2025台南熱氣球派對規畫熱氣球繫留體驗、光雕秀及無人機展演、氣墊樂園等活動，精彩可期。圖為示意圖。圖／南市觀旅局提供
2025台南熱氣球派對規畫熱氣球繫留體驗、光雕秀及無人機展演、氣墊樂園等活動，精彩可期。圖為示意圖。圖／南市觀旅局提供

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