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台南鳳梨直送日本友誼市宇土市學童午餐甜點 小朋友：好甜

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南友誼市熊本市宇土市小朋友品嘗台南鳳梨大呼好甜。圖／台南市政府提供
台南友誼市熊本市宇土市小朋友品嘗台南鳳梨大呼好甜。圖／台南市政府提供

台南市與日本熊本縣宇土市是湯德章律師父親的故鄉，因此淵源而結下深厚情誼，兩市於今年3月正式締結友誼市。為了讓更多宇土市孩童認識台南，市長黃偉哲致贈台南優質鳳梨給宇土市學童，希望孩子們能從舌尖上的美味，進一步了解台南這座城市。

這批鳳梨由宇土市分送至市內從幼稚園到中學等多所學校，作為營養午餐的餐後甜點。學童們在品嘗後紛紛表示，「好甜，比平常吃到的鳳梨還更好吃！」甚至有幫忙打飯的小朋友忍不住直接用手拿著大口啃食。台南鳳梨酸甜適中的風味不僅征服宇土學童味蕾，也吸引NHK採訪報導18日見刊。

黃偉哲表示，城市外交的核心價值就在於促進雙方民眾，特別是年輕世代之間的了解與友誼。此次透過台南鳳梨的分享，不僅讓宇土小朋友認識台南，更希望未來能邀請他們來台參訪或修學旅行，實地感受台南的文化魅力，也更深入了解湯德章律師的歷史故事，讓兩市間的友好關係世代延續、更加深厚。

台南友誼市熊本市宇土市小朋友品嘗台南鳳梨大呼好甜。圖／台南市政府提供
台南友誼市熊本市宇土市小朋友品嘗台南鳳梨大呼好甜。圖／台南市政府提供
NHK報導宇土市學童品嘗台南鳳梨。圖／台南市政府提供
NHK報導宇土市學童品嘗台南鳳梨。圖／台南市政府提供
台南友誼市熊本市宇土市小朋友品嘗台南鳳梨大呼好甜。圖／台南市政府提供
台南友誼市熊本市宇土市小朋友品嘗台南鳳梨大呼好甜。圖／台南市政府提供

鳳梨 朋友 台南

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