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配合工程 台南下營區中山路二段7月1日起封路逾1年
台南市政府辦理「下營區下營排水閘門及抽水站新建治理工程」，預定7月1日起封閉下營區中山路二段（下營抽水站至麻豆排水大溪橋路段）雙向車道，封路時程1年2個月。
南市府水利局今天發布新聞稿指出，下營市區南側排水主要仰賴下營排水銜接麻豆排水系統，但易受麻豆排水水位感潮影響，市府爭取經濟部水利署補助新台幣3億6800萬元辦理「下營區下營排水閘門及抽水站新建治理工程」。
工程內容涵蓋新設268公尺排洪專用箱涵及每秒15噸抽水能力的抽水站，工程完工後將大幅提升下營市區防洪量能。
水利局表示，配合施工，下營區中山路二段7月1日起封閉，民國115年9月30日恢復通行，施工期間人車需改道至台19甲線及環營南路通行。此外，公車動線也調整，右武衛公園站暫停停靠，改至下營中山路站候車。
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