雲林這3處菜市場環境優化 衛生條件類比超市

為優化傳統市場，吸引更多人進場購物，雲林縣莿桐鄉、褒忠鄉公有零售市場及雲林溪攤販集中場3處市場，獲經濟部商業發展署補助570萬元，除將增添公共設施，攤位優化增設冷藏設施及照明設施，既有傳統菜市仔的人情味，更符合衛生標準，朝超市規格改善，擺脫老舊傳統市場髒暗的刻板印象。

經濟部商業發展署日前公布114年度兩項市場優化、低碳計畫補助入選名單，雲林縣褒忠、鄉和莿桐鄉公有零售市場入選「市集美學升級暨攤鋪優化計畫」，斗六市雲林溪攤販臨時集中場則被選入「綠色低碳輔導計畫」補助。

雲林縣府建設處指出，傳統市場給人印象在衛生及環境條件方面較為不足，所以希望透過這項計畫補助，就攤位的衛生條件及市集整體環境進行改善。3處市場和市集共獲中央補助570萬元，未來將導入美學、市場動線與攤位設施等輔導攤商活化轉型。

莿桐鄉長廖秋蓉表示，莿桐市場成立已久，可容納52攤位，目前有32攤營業，這次獲補助250萬補助，其中150萬元將針對環境優化，包括打造入口意象、牆面設計市場平面配置圖，並增設休憩區供作休息，場內有5個攤位申請空間、設備改善，提供更優質的購物環境。

褒忠鄉長陳建名也指出，市場在幾年前改建後，場內通風明亮已獲改善，有幾家美食進駐，人氣漸旺，這次獲補助270萬元，將以170萬元設置美化的入口意象，美化市場外觀，為強化市場的一致性，將設計市場專屬的圍裙。另有5家攤商也將改善展售窗台。

目前兩個市場正進行規畫並盡速動工改善。莿桐曾姓肉商說，這次他們主要爭取改善冷藏設備，強化肉攤的新鮮衛生條件，相信會有更多人愛買。褒忠陳姓鄉民說，傳統市場菜色選擇性比超市多，也較有人情味，環境如果能改善類比超市，相信人氣會更旺。