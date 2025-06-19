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才3行也能錯？嘉義美術館邀請卡烏龍誤植職銜 局長尷尬致歉

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才3行也能錯？嘉義美術館邀請卡烏龍誤植職銜 局長尷尬致歉

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市立美術館將在27日辦展覽，日前廣發開幕邀請卡，邀請卡內頁主辦單位嘉市文化局長謝育哲，卻誤植台南市文化局長。記者魯永明／翻攝
嘉義市立美術館將在27日辦展覽，日前廣發開幕邀請卡，邀請卡內頁主辦單位嘉市文化局長謝育哲，卻誤植台南市文化局長。記者魯永明／翻攝

嘉義市立美術館將在27日舉辦「Practice and Practice：李錦繡、謝貽娟與我」展覽，日前廣發開幕邀請卡，有網友發現，邀請卡內頁主辦單位嘉市文化局長謝育哲，誤植台南市文化局長；對此，館方及局長火速道歉，緊急公布改正事宜，重新寄發正確版本的電子邀請卡。

網友說，邀請卡出現嘉義市長黃敏惠、嘉義市立美術館館長陳佳琦外，居然驚見「台南市文化局局長」謝育哲，讓人開酸：「這種低級錯誤不能犯吧」、「才3行也能錯？」

誤植的7月5日開幕邀請卡，列出嘉義市長、「台南市文化局長」及嘉義市美術館館長，左方英文職銜仍是對的，並無錯誤。館方緊急公布改正事宜，表示已即刻重新寄發正確版本的電子邀請卡，將補寄更正後的紙本邀請卡。同時，館方已對內部作業流程深切檢討，並以此為鑑，持續自我鞭策與精進，期能杜絕類似情事再度發生。

謝育哲說，16日發現邀請卡錯誤，重新發印刷。17日收集所有已寄送貴賓電子郵件信箱，重新寄發電子邀請卡。18日官網及社群媒體發出正式道歉啟事，美術館逐一致電嘉義貴賓致歉。晚上新版邀請卡送達，重新黏貼，本地已寄出的邀請卡將親送收回

目前市府單位及國中小校長沒有第一批寄發，所以只會收到正確版。謝育哲強調，針對美術館作業流程疏失，文化局身為督導機關，責無旁貸，將以事做為案例檢討，未來將加強內部人員教育訓練，杜絕類似事件發生。

美術館 嘉義

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