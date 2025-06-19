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稻農改種蓮花打造城市夏日美景 收成期卻遇缺工困境

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市部分稻農嘗試改種蓮花，不僅美化農田景觀，也吸引不少民眾賞花、拍照，營造彷彿「城市中的蓮花田」迷人夏日風貌。記者魯永明／攝影
嘉義市部分稻農嘗試改種蓮花，不僅美化農田景觀，也吸引不少民眾賞花、拍照，營造彷彿「城市中的蓮花田」迷人夏日風貌。記者魯永明／攝影

隨著氣候變遷與農業生產條件轉變，嘉義市部分稻農嘗試改種蓮花，不僅美化農田景觀，也吸引不少民眾賞花、拍照，營造彷彿「城市中的蓮花田」迷人夏日風貌。蓮花收成期值酷暑，青年人口外流與高齡化，農民面臨嚴重缺工困境，讓這片花海背後辛酸浮上檯面。

這片蓮花田位在東區義教街，吳姓農會農事小組長說，評估水稻收益後，向隔壁水利小組長請教，將1公頃稻田改種蓮花，花費1萬餘元購買種苗栽植，蓮花對水田地形適應力高，種植後不只維持土地利用，還讓農田成為熱門打卡景點，施肥灌水不噴藥，生長好。

夏天是蓮花季節，一朵朵或盛開、或含苞蓮花，在絢爛陽光下迎風搖曳，翩翩生姿，蓮產業卻面臨進口及缺工危機。過去採工會在不同產區，現在給高薪都找不到採工，因進蓮田要著青蛙裝，蓮子採收要將外殼剝掉、去除味道苦的蓮芯，工序繁瑣，蓮藕要用高壓水柱。

吳姓農事小組長表示，6月中旬進入盛花期，每天晨昏民眾進入田區拍照，賞蓮花不必跑到隔壁嘉義縣或台南市白河蓮花田，在嘉市騎機車就可賞花拍照，管理蓮花田辛苦，看到成為賞花景點很開心。

然而，蓮花觀賞期雖長，但花與蓮蓬採收作業繁瑣，必須每日進行，稍有延誤便可能損失，人口外流，營造工地需求大量工人，缺工時代，找不到採收工人，只能請親友、高齡農婦幫忙。

吳姓農事小組長說，蓮花產業具觀光與經濟雙重潛力，國產蓮子每斤400元，蓮花實用價值遠超過觀賞價值，從蓮葉、蓮藕、蓮蓬、蓮花、蓮子、蓮心一直到蓮鬚，都有其妙用，採收自產自銷。

嘉義市部分稻農嘗試改種蓮花，不僅美化農田景觀，也吸引不少民眾賞花、拍照，營造彷彿「城市中的蓮花田」迷人夏日風貌。記者魯永明／攝影
嘉義市部分稻農嘗試改種蓮花，不僅美化農田景觀，也吸引不少民眾賞花、拍照，營造彷彿「城市中的蓮花田」迷人夏日風貌。記者魯永明／攝影
嘉義市部分稻農嘗試改種蓮花，不僅美化農田景觀，也吸引不少民眾賞花、拍照，營造彷彿「城市中的蓮花田」迷人夏日風貌。記者魯永明／攝影
嘉義市部分稻農嘗試改種蓮花，不僅美化農田景觀，也吸引不少民眾賞花、拍照，營造彷彿「城市中的蓮花田」迷人夏日風貌。記者魯永明／攝影
嘉義市部分稻農嘗試改種蓮花，不僅美化農田景觀，也吸引不少民眾賞花、拍照，營造彷彿「城市中的蓮花田」迷人夏日風貌。記者魯永明／攝影
嘉義市部分稻農嘗試改種蓮花，不僅美化農田景觀，也吸引不少民眾賞花、拍照，營造彷彿「城市中的蓮花田」迷人夏日風貌。記者魯永明／攝影
嘉義市部分稻農嘗試改種蓮花，不僅美化農田景觀，也吸引不少民眾賞花、拍照，營造彷彿「城市中的蓮花田」迷人夏日風貌。記者魯永明／攝影
嘉義市部分稻農嘗試改種蓮花，不僅美化農田景觀，也吸引不少民眾賞花、拍照，營造彷彿「城市中的蓮花田」迷人夏日風貌。記者魯永明／攝影

賞花 花田

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