王偉忠成長的眷村將改造成眷村生活文化館 完工日期曝

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聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市建國二村及復興新村是早期國軍眷村，2005年搬遷經國新城，基地2020年市地重劃開發，目前公共設施完工，圖為過去眷村面貌。記者魯永明／翻攝
嘉義市建國二村及復興新村是早期國軍眷村，2005年搬遷經國新城，基地2020年市地重劃開發，目前公共設施完工，圖為過去眷村面貌。記者魯永明／翻攝

嘉義市建國二村及復興新村是早期國軍眷村，2005年搬遷經國新城，基地2020年市地重劃開發，目前公共設施完工，基地遺留4棟眷舍，面積300餘平方公尺，市府規畫建眷村生活文化館，將整合周邊綠地與廣場，打造兼具人文歷史與生活感的文化園區，預計2026年底前完工啟用。

眷村居民開心說，許多老榮民榮眷都走了，盼了逾20年，總算盼到眷村生活文化館計畫發包動工好消息。文化局說，為延續眷村文化脈絡，保存聚落歷史風貌，市府推動「眷村生活文化館」建置計畫，作為「東區大進步」與十大旗艦計畫「文化新基地」重要文化節點。

市長黃敏惠表示，建國二村與復興新村是重要歷史記憶地點，市府團隊積極推動基地再利用與文化活化，透過市地重劃整體開發，盼讓眷村生活文化館不僅保存原有歷史建築，更將透過新舊融合設計，營造適合市民休憩、遊客體驗的文化場域，讓過往眷村生活故事得以延續並被重新認識。

文化局長謝育哲指出，館舍已完成都市設計與基本設計審議，正進行細部設計。展示將以「生活重現」為主軸，透過聲光互動、實景布置與故事敘事，重現眷村日常，其中1棟眷舍將原貌復舊，規畫「眷村劇場」舉辦口述歷史、主題講座、紀錄片放映與小型展演，讓民眾不只是觀眾身分更是參與者，使眷村文化得以在互動與交流中持續延伸，成為城市文化生活的一部分。

整體園區將強調生活感與親民性，融合綠意廣場與友善設施，營造一處「可散步、可停留、可感受」的文化場域，讓眷村文化從建築本體延伸至周邊空間，成為民眾日常生活的一部分。未來場館除展示文物與口述歷史外，也將結合戶外空間，營造具地方特色的生活場景，讓民眾在輕鬆漫步中感受歷史，在日常停留中與城市記憶對話，讓眷村文化在不同世代間自然流動、深刻共鳴。

2009年3月1日，時任總統馬英九，由市長黃敏惠、總統府資政張博雅、國防部長陳肇敏等陪下，拜訪2008年獲推展社會教育有功個人獎的榮民陳小鯨及家人，感謝他多年辛苦收集、記錄眷村老故事及生活。陳小鯨說，導演王偉忠就是建國二村的榮眷，許多場景資料都是王偉忠提供。

嘉義市建國二村及復興新村是早期國軍眷村，2005年搬遷經國新城，基地2020年市地重劃開發，目前公共設施完工，圖為過去眷村面貌。記者魯永明／翻攝
嘉義市建國二村及復興新村是早期國軍眷村，2005年搬遷經國新城，基地2020年市地重劃開發，目前公共設施完工，圖為過去眷村面貌。記者魯永明／翻攝
嘉市府規畫建眷村生活文化館，將整合周邊綠地與廣場，打造兼具人文歷史與生活感的文化園區，預計2026年底前完工啟用，圖為電腦模擬圖。記者魯永明／翻攝
嘉市府規畫建眷村生活文化館，將整合周邊綠地與廣場，打造兼具人文歷史與生活感的文化園區，預計2026年底前完工啟用，圖為電腦模擬圖。記者魯永明／翻攝
嘉義市建國二村及復興新村是早期國軍眷村，2005年搬遷經國新城，基地2020年市地重劃開發，目前公共設施完工，圖為過去眷村面貌。記者魯永明／翻攝
嘉義市建國二村及復興新村是早期國軍眷村，2005年搬遷經國新城，基地2020年市地重劃開發，目前公共設施完工，圖為過去眷村面貌。記者魯永明／翻攝
嘉市眷村建國二村及復興新村，2005年搬遷經國新城，基地市地重劃開發，目前公共設施完工，基地遺留4棟眷舍，市府規畫建眷村生活文化館，預計2026年底前完工啟用。記者魯永明／攝影
嘉市眷村建國二村及復興新村，2005年搬遷經國新城，基地市地重劃開發，目前公共設施完工，基地遺留4棟眷舍，市府規畫建眷村生活文化館，預計2026年底前完工啟用。記者魯永明／攝影

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