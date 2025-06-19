台南市促敬老計程車補貼 雲林縣推出癌篩交通補助

人口高齡化，六都推出的「敬老卡」普遍可用於計程車等彈性交通工具，唯有台南還未提供敬老卡的計程車點數補貼，多名民代昨表示，台南幅員廣、偏鄉連公車都難以覆蓋，沒計程車補助措施說不過去；市府表示，評估整體財政狀況後研議。

市長黃偉哲昨在議會回應，原本考慮適度試辦敬老卡計程車點數補貼，但以南市現有財政狀況實在力有未逮，今年度一般性補助款、統籌分配稅款合計減少超過74億元，資源有限下，建設與福利間取平衡是核心課題。

立委陳亭妃與議員陳秋萍、蔡秋蘭、吳通龍、陳碧玉、李偉智、周麗津、陳怡珍共同發聲，希望市府整合計程車等運具，推出實質敬老交通點數補貼計畫。陳亭妃說，其他五都早將計程車納入補助，新北更設有專屬敬老計程車隊；市議員陳秋萍等人呼籲比照他市每月至少補助1千元敬老卡點數，並優先推動可用於計程車、台鐵與長照接送的整合制度。

此外健保補助5項癌症篩檢，雲林縣政府卻發現，去年篩檢異常者，口腔癌、大腸癌的異常追蹤率僅67.8%和75.8%，都低於中央目標值，縣府考量偏鄉很多長者交通不便，今年編200萬元預算補助設籍雲林者的交通費及大腸鏡部分費用，辦法將於7月公告。雲縣府表示，5項癌篩確診交通費用，依公里數補助300元到1千元不等，另去年10月1日後接受國健署定量免疫法糞便潛血檢查，陽性反應者補助大腸鏡檢查最高2千元。