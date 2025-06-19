聽新聞
0:00 / 0:00

台南東門城垣古蹟 議員轟像廢墟

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
國定古蹟台灣府城東門段城垣殘蹟位在台南光華街與東門路一段56巷交叉口附近，被批缺乏管理有如廢墟。圖／南市議員曾之婕提供
國定古蹟台灣府城東門段城垣殘蹟位在台南光華街與東門路一段56巷交叉口附近，被批缺乏管理有如廢墟。圖／南市議員曾之婕提供

台南市政府去年辦「台南400」系列活動，今年舉行「府城建城300年」，議員昨質詢批，市府大力整修大南門周邊，但同為國定古蹟、中西區的台灣府城東門段城垣殘蹟，仍荒煙蔓草，去年就曾質疑過「古蹟變廢墟」，經過1年多毫無進展，未落實古蹟維護職責。

東門段城垣殘蹟的北段殘蹟位於兩戶民宅之間、南段則藏於一戶民宅內，長年缺乏維護，景觀雜亂，地方文史團體與民代多次反映，盼文化局正視，勿讓歷史見證沉沒於荒草中。南市文化局表示，已爭取經費，預計下月施作，9月完工。

市議員曾之婕質詢說，文化局全力整修大南門周邊，在5月9日辦「59圍城」活動，盛大開門迎賓，還邀媒體宣傳拍照，但同樣是國定古蹟的東門城垣，卻任其荒廢，形成強烈對比，令人質疑「難道只有大南門值得維護，東門就可以繼續變成無主廢墟？」

她批，文化局至今仍未明確說明該古蹟的維護主體與責任歸屬，完全失職，應盡速釐清產權、啟動修復並整體周邊環境。

南市文化局回應，該處古蹟的土地為財政部國有財產署南區分署所有，目前由民間公司認養管理，由於古蹟位於民宅後方，直到2023年10月民宅拆除後才露出全貌，但拆完未即時整頓，導致環境凌亂，已於去年爭取中央補助150萬元進行環境整頓及設置解說設施，工程將以鋪面整平、保留30公分高低差表現城垣位置，並透過材質與色彩還原歷史痕跡，目前獲國產署核定細部設計，本月10日完成鑑界。

據史料記載，此為大東門與小東門間的城垣遺構，位於光華街與東門路一段56巷交叉口，推測為清乾隆53年（1788年）因林爽文事件後增建，日後又因道光12年（1832年）張丙之役擴建外城，至1911年日本施行市區改正計畫，城牆逐步拆除，目前殘存兩段。

歷史建築 文化局 國定古蹟 台南

延伸閱讀

台南府城建城300年 國定古蹟大東門城垣被批如「廢墟」

影／挑戰玄天上帝？年輕男闖百年古蹟菱洲宮摔金紙、丟神筊

位在古蹟熱區！台南成功國小重建拖7年 迎首屆返校畢業生

臺南古蹟德記洋行牆面遭紀念印章汙損

相關新聞

台南東門城垣古蹟 議員轟像廢墟

台南市政府去年辦「台南400」系列活動，今年舉行「府城建城300年」，議員昨質詢批，市府大力整修大南門周邊，但同為國定古...

嘉縣消獲企業捐助救災機器人 高危險任務提升救援效率

生產救災機器人的在地企業建東精工公司今天捐贈嘉義縣消防局新型智慧聯網救災機器人1台；建東精工表示，最新全功能機器人可以讓...

台南市民熱心公益長期存下薪水 今捐贈救護車給消防局

台南市安南區女市民毛金桂熱心公益，將自己辛苦賺來的薪水存下，購買一輛救護車，捐給台南市消防局；今天由市長黃偉哲代表受贈，...

幸運兒出爐！台南永樂市場釋出1攤位 月租2000元60人登記抽籤

台南市中西區永樂公有零售市場公告釋出108號攤位，僅1席空攤卻吸引近60名市民登記抽籤，今天下午公開抽籤，現場氣氛熱烈，...

台南府城建城300年 國定古蹟大東門城垣被批如「廢墟」

今年適逢府城建城300年，但位在光華街一帶的大東門段城垣殘蹟卻仍荒煙蔓草、景觀雜亂，未見整修，市議員曾之婕在市議會總質詢...

路口「鬼切」違規轉彎 南市議員指「標線」設計錯誤害的

台南市議員朱正軒今在市政總質詢中指出，中華路與小東路口的標線設計長期不合理，直右共用車道劃設於機車道內，導致右轉車輛經常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。