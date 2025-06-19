台南東門城垣古蹟 議員轟像廢墟

台南市政府去年辦「台南400」系列活動，今年舉行「府城建城300年」，議員昨質詢批，市府大力整修大南門周邊，但同為國定古蹟、中西區的台灣府城東門段城垣殘蹟，仍荒煙蔓草，去年就曾質疑過「古蹟變廢墟」，經過1年多毫無進展，未落實古蹟維護職責。

東門段城垣殘蹟的北段殘蹟位於兩戶民宅之間、南段則藏於一戶民宅內，長年缺乏維護，景觀雜亂，地方文史團體與民代多次反映，盼文化局正視，勿讓歷史見證沉沒於荒草中。南市文化局表示，已爭取經費，預計下月施作，9月完工。

市議員曾之婕質詢說，文化局全力整修大南門周邊，在5月9日辦「59圍城」活動，盛大開門迎賓，還邀媒體宣傳拍照，但同樣是國定古蹟的東門城垣，卻任其荒廢，形成強烈對比，令人質疑「難道只有大南門值得維護，東門就可以繼續變成無主廢墟？」

她批，文化局至今仍未明確說明該古蹟的維護主體與責任歸屬，完全失職，應盡速釐清產權、啟動修復並整體周邊環境。

南市文化局回應，該處古蹟的土地為財政部國有財產署南區分署所有，目前由民間公司認養管理，由於古蹟位於民宅後方，直到2023年10月民宅拆除後才露出全貌，但拆完未即時整頓，導致環境凌亂，已於去年爭取中央補助150萬元進行環境整頓及設置解說設施，工程將以鋪面整平、保留30公分高低差表現城垣位置，並透過材質與色彩還原歷史痕跡，目前獲國產署核定細部設計，本月10日完成鑑界。

據史料記載，此為大東門與小東門間的城垣遺構，位於光華街與東門路一段56巷交叉口，推測為清乾隆53年（1788年）因林爽文事件後增建，日後又因道光12年（1832年）張丙之役擴建外城，至1911年日本施行市區改正計畫，城牆逐步拆除，目前殘存兩段。