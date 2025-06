嘉市國中小校長遴選 陳明君等3校長連任

嘉義市政府今天進行國民中小學第3次校長遴選會議,大業實中校長陳明君、北園國中校長謝宜岑、民生國中校長張金龍3人連任,林世清獲遴選為北興國中校長,4名校長將於8月1日就任。市長黃敏惠期許校長,善用自身專業與領導能量,引領學校持續進步,為學生打造更優質的學習環境,也為嘉義市的教育注入更多正向可能。

市長黃敏惠表示,在學校的發展歷程中,領導者的角色舉足輕重,秉持謹慎與嚴格的標準進行校長遴選;大業實中校長陳明君、北園國中校長謝宜岑、民生國中校長張金龍及北興國中校長張仁澤皆為第一任任期屆滿,依規定辦理遴選。

大業實中校長陳明君表示,未來4年將繼續帶領大業實中師生一同打開大業的圍牆。這裡的「圍牆」不僅是具體建築,同時也象徵著孩子學習的邊界。期盼孩子藉由科技的力量,實現「隨時隨地學習」的目標,落實 learn as you go 理念,打造Infinite大業的學習願景。

新任北興國中校長林世清表示,他的教育理念是不放棄任何一位孩子,讓每個孩子都有機會站上多元且適性的舞台。北園國中校長謝宜岑表示,將以「在地紮根,向世界出發」為方向,帶領行政與教學團隊打造一個有人文底蘊、科技素養、社區連結與國際關懷兼具的學習場域。

民生國中校長張金龍表示,將從嘉義市的教育發展綱領「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」中的教育理念及課程治理角度切入實踐,以「愛與典範 追求卓越」為願景架構,帶領民生國中邁向嶄新紀元。

新任北興國中校長林世清表示,他的教育理念是不放棄任何一位孩子,讓每個孩子都有機會站上多元且適性的舞台。圖/嘉義市政府提供 民生國中校長張金龍表示,以「愛與典範 追求卓越」為願景架構,帶領民生國中邁向嶄新紀元。圖/嘉義市政府提供 北園國中校長謝宜岑表示,將以「在地紮根,向世界出發」為方向。圖/嘉義市政府提供 大業實中校長陳明君表示,未來4年將繼續帶領大業實中師生一同打開大業的圍牆。圖/嘉義市政府提供

商品推薦