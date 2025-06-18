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嘉市國中小校長遴選 陳明君等3校長連任

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（左三）與4名校長合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左三）與4名校長合影。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府今天進行國民中小學第3次校長遴選會議，大業實中校長陳明君、北園國中校長謝宜岑、民生國中校長張金龍3人連任，林世清獲遴選為北興國中校長，4名校長將於8月1日就任。市長黃敏惠期許校長，善用自身專業與領導能量，引領學校持續進步，為學生打造更優質的學習環境，也為嘉義市的教育注入更多正向可能。

市長黃敏惠表示，在學校的發展歷程中，領導者的角色舉足輕重，秉持謹慎與嚴格的標準進行校長遴選；大業實中校長陳明君、北園國中校長謝宜岑、民生國中校長張金龍及北興國中校長張仁澤皆為第一任任期屆滿，依規定辦理遴選。

大業實中校長陳明君表示，未來4年將繼續帶領大業實中師生一同打開大業的圍牆。這裡的「圍牆」不僅是具體建築，同時也象徵著孩子學習的邊界。期盼孩子藉由科技的力量，實現「隨時隨地學習」的目標，落實 learn as you go 理念，打造Infinite大業的學習願景。

新任北興國中校長林世清表示，他的教育理念是不放棄任何一位孩子，讓每個孩子都有機會站上多元且適性的舞台。北園國中校長謝宜岑表示，將以「在地紮根，向世界出發」為方向，帶領行政與教學團隊打造一個有人文底蘊、科技素養、社區連結與國際關懷兼具的學習場域。

民生國中校長張金龍表示，將從嘉義市的教育發展綱領「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」中的教育理念及課程治理角度切入實踐，以「愛與典範 追求卓越」為願景架構，帶領民生國中邁向嶄新紀元。

新任北興國中校長林世清表示，他的教育理念是不放棄任何一位孩子，讓每個孩子都有機會站上多元且適性的舞台。圖／嘉義市政府提供
新任北興國中校長林世清表示，他的教育理念是不放棄任何一位孩子，讓每個孩子都有機會站上多元且適性的舞台。圖／嘉義市政府提供
民生國中校長張金龍表示，以「愛與典範 追求卓越」為願景架構，帶領民生國中邁向嶄新紀元。圖／嘉義市政府提供
民生國中校長張金龍表示，以「愛與典範 追求卓越」為願景架構，帶領民生國中邁向嶄新紀元。圖／嘉義市政府提供
北園國中校長謝宜岑表示，將以「在地紮根，向世界出發」為方向。圖／嘉義市政府提供
北園國中校長謝宜岑表示，將以「在地紮根，向世界出發」為方向。圖／嘉義市政府提供
大業實中校長陳明君表示，未來4年將繼續帶領大業實中師生一同打開大業的圍牆。圖／嘉義市政府提供
大業實中校長陳明君表示，未來4年將繼續帶領大業實中師生一同打開大業的圍牆。圖／嘉義市政府提供

校長遴選 嘉義

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