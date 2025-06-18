嘉縣消獲企業捐助救災機器人 高危險任務提升救援效率

生產救災機器人的在地企業建東精工公司今天捐贈嘉義縣消防局新型智慧聯網救災機器人1台；建東精工表示，最新全功能機器人可以讓消防弟兄遠離火場100公尺以上，協助安全完成任務。

建東精工捐贈的機器人採用了最新的機械技術，配備高精度的感測器，能夠在災區環境中靈活運行，穿越狹窄空間，進行探測、射水。可根據實際情況調整行動路徑，協助救援人員快速定位受困者，並在不危及人員安全的情況下完成高危任務。

建東精工表示，企業的社會責任不僅限於創造經濟價值，更應該在關鍵時刻發揮作用，為社會提供實際的幫助。希望透過這些先進的救災機器人，能夠在災難發生時，第一時間提供支援，減少人員傷亡，提升災後救援的效率。

局長蔡建安說，此次捐贈不僅是建東精工對社會責任的承擔，也是與各界合作的開始。未來，建東精工計畫與政府機構、災難救援單位等合作，進一步提升救災機器人的應用範疇，並在更多災難現場提供支援。建東精工持續研發新一代救災機器人，將更多先進技術帶入救災領域。