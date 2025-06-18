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台南市民熱心公益長期存下薪水 今捐贈救護車給消防局

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市安南區女市民毛金桂熱心公益，將自己辛苦賺來的薪水存下，購買一輛救護車，捐給台南市消防局。記者袁志豪／翻攝
台南市安南區女市民毛金桂熱心公益，將自己辛苦賺來的薪水存下，購買一輛救護車，捐給台南市消防局。記者袁志豪／翻攝

台南市安南區女市民毛金桂熱心公益，將自己辛苦賺來的薪水存下，購買一輛救護車，捐給台南市消防局；今天由市長黃偉哲代表受贈，黃表示毛小姐非企業家或名人，而是住在十二佃的市民，選擇將辛苦所得捐出，用行動守護城市的緊急救護需求，令人動容。

黃偉哲表示，毛小姐的行動展現了社會關懷的力量，更體現「公民參與」價值；因她從小聽見救護車鳴笛，就心繫前線的消防救護人員，毛小姐在生活無家庭負擔下，毅然決定將自己辛苦賺來的薪水捐出，以實際行動支持緊急救護服務。

捐贈儀式今天下午在台南市政府2樓中庭舉行，消防局表示，這次捐贈的救護車將投入第一線救護勤務，提升市府醫療緊急應變能量，也代表市民與政府攜手守護生命安全的重要象徵；消防人員將妥善運用這份資源，讓毛小姐的愛心發揮最大效益。

消防局長李明峯表示，安南分隊肩負周邊多個區域的緊急救護任務，此次新增救護車將大幅提升第一線應變速度，對於救護能量而言助益良多；特別感謝毛金桂小姐用無聲行動傳遞溫暖，也盼望社會各界能受到啟發，重視緊急救護服務的價值，共同打造更安全、充滿人情味的台南市。

台南市安南區女市民毛金桂熱心公益，將自己辛苦賺來的薪水存下，購買一輛救護車，捐給台南市消防局。記者袁志豪／翻攝
台南市安南區女市民毛金桂熱心公益，將自己辛苦賺來的薪水存下，購買一輛救護車，捐給台南市消防局。記者袁志豪／翻攝
台南市安南區女市民毛金桂熱心公益，將自己辛苦賺來的薪水存下，購買一輛救護車，捐給台南市消防局。記者袁志豪／翻攝
台南市安南區女市民毛金桂熱心公益，將自己辛苦賺來的薪水存下，購買一輛救護車，捐給台南市消防局。記者袁志豪／翻攝

黃偉哲 救護車 台南 公益

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