「嘉義優鮮」前進台北食品展 頂尖美味行銷嘉義品牌

嘉義縣政府集結19家在地農特產，今天在縣長翁章梁率領下以「嘉義優鮮 CHIAYUM」旗幟前進台北國際食品展，翁章梁與業者齊聲高喊「嘉義優鮮、美味頂尖」凝聚士氣，行銷嘉義品牌。

縣府表示，台北國際食品展嘉義縣主題館以「嘉義優鮮 美味頂尖」為策展主軸，精選農產加工、水產冷鏈、創新飲品、咖啡、糕點等19家在地業者，展現從產地、加工到品牌的全鏈整合與創新精神。

今天在縣府中庭，縣長翁章梁帶領19家業者登台進行誓師儀式，齊聲高喊「嘉義優鮮、美味頂尖」凝聚士氣，也為嘉義品牌行銷打下強心針。現場同步安排導覽與攤位巡禮，讓參展亮點商品提前曝光、炒熱氣氛

翁章梁說，縣府每年都會參加台北國際食品展，大力推銷嘉義在地農特產，每年成績都相當優秀，去年更獲得3000多萬訂單，這不僅是縣府推動嘉義優鮮的成果，更是業者積極創新的回報。

「嘉義優鮮」是縣府掛保證的品牌，越來越多業者通過驗證，順利成為嘉義優鮮的一員，這些農特產品經過用心設計與食品把關，每項都是送禮自用兩相宜的精品。

農業處表示，「嘉義優鮮」品牌積極推廣在地農產，從田間管理、生產技術、冷鏈物流到檢驗能量全面升級，嘉義農民與業者皆展現極高創新力，積極拓展海外通路，廣受買家好評，期待本次參展接單不斷。